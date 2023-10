Serie A calcio, chi sono gli arbitri della nona giornata (21-23 ottobre): Milan-Juve a Mariani, c’è Marchetti per Torino-Inter

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A 2023-2024 tornerà a prendersi la scena principale del fine settimana calcistico in Italia. Il campionato si appresta a vivere il nono atto della stagione, in cui spicca l’attesissimo big match tra Milan e Juventus. Quello che inizierà sabato sarà un turno decisamente delicato per tutte le squadre, specie per chi giocherà in Europa nella settimana che verrà, visto che molti dei giocatori partiti nel weekend appena trascorso si sono affaticati negli impegni con i propri paesi.

Nella giornata di mercoledì, il designatore Gianluca Rocchi ha diramato i nominativi di chi dirigerà le gare valevoli per la nona tornata del campionato: ad arbitrare la grande sfida del weekend, vale a dire Milan–Juventus, ci sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (LT). Per Torino–Inter vedremo all’opera Matteo Marchetti, mentre per Verona-Napoli è stato scelto Rosario Abisso. Di seguito l’elenco, partita per partita, di tutte le terne arbitrali che dirigeranno i dieci incontri della nona giornata.

ARBITRI NONA GIORNATA SERIE A 2023-2024

H. VERONA – NAPOLI Sabato 21/10 h.15.00

ABISSO

MONDIN – MARGANI

IV: SOZZA

VAR: AURELIANO

AVAR: VALERI

TORINO – INTER Sabato 21/10 h.18.00

MARCHETTI

LIBERTI – PERROTTI

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – LAZIO Sabato 21/10 h.20.45

DI BELLO

BOTTEGONI – MASSARA

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MUTO

ROMA – MONZA Domenica 22/10 h.12.30

AYROLDI

ROSSI L. – RICCI

IV: GIUA

VAR: DI MARTINO

AVAR: GARIGLIO

BOLOGNA – FROSINONE Domenica 22/10 h. 15.00

DOVERI

D’ASCANIO – NIEDDA

IV: PAIRETTO

VAR: VALERI

AVAR: MERAVIGLIA

SALERNITANA – CAGLIARI Domenica 22/10 h. 15.00

CHIFFI

TOLFO – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: MARINI

AVAR: SERRA

ATALANTA – GENOA Domenica 22/10 h. 18.00

MARINELLI

GALETTO – MOKHTAR

IV: MANGANIELLO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PATERNA

MILAN – JUVENTUS Domenica 22/10 h. 20.45

MARIANI

COLAROSSI – LO CICERO

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

UDINESE – LECCE Lunedì 23/10 h. 18.30

TREMOLADA

BINDONI – TEGONI

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

FIORENTINA – EMPOLI Lunedì 23/10 h. 20.45

DIONISI

DEL GIOVANE – POLITI

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: MANGANIELLO

Foto: Lapresse