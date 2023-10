Serie A calcio, chi sono gli arbitri della decima giornata (27-30 ottobre): Orsato per Napoli-Milan, Inter-Roma a Maresca

Sebbene la terza giornata dedicata alle coppe europee sia terminata nella scorsa serata, già da oggi è di nuovo tempo di pensare al campionato. Infatti dalle 20.45 andrà in scena il primo anticipo della decima giornata della Serie A 2023-2024 che vedrà opposte Genoa e Salernitana, mentre il turno si concluderà lunedì 30 ottobre con il posticipo tra Lazio e Fiorentina.

Sono state diramate le designazioni arbitrali per le dieci partite di questo weekend del massimo campionato italiano: Gianluca Rocchi, selezionatore del CAN A/B, ha deciso di affidare le due partite più delicate del turno in questione, Inter–Roma e Napoli–Milan, a Fabio Maresca e Daniele Orsato, due fischietti di assoluta esperienza che garantiranno una direzione di livello. Andiamo a scoprire, gara per gara, tutti i nomi che saranno impegnati nel fine settimana valevole per la decima giornata della Serie A 2023-2024.

ARBITRI DECIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

GENOA – SALERNITANA Venerdì 27/10 h. 20.45

MASSA

DI IORIO – BERCIGLI

IV: TREMOLADA

VAR: MARIANI

AVAR: DI VUOLO

SASSUOLO – BOLOGNA Sabato 28/10 h. 15.00

GIUA

VECCHI – CEOLIN

IV: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: IRRATI

LECCE – TORINO Sabato 28/10 h. 18.00

AURELIANO

DE MEO – FONTEMURATO

IV: BARONI

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

JUVENTUS – H. VERONA Sabato 28/10 h. 20.45

FELICIANI

CARBONE – GIALLATINI

IV: LA PENNA

VAR: NASCA

AVAR: ABBATTISTA

CAGLIARI – FROSINONE Domenica 29/10 h. 12.30

PAIRETTO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGNOTTA

MONZA – UDINESE Domenica 29/10 h. 15.00

PRONTERA

SCATRAGLI – CAVALLINA

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

INTER – ROMA Domenica 29/10 h. 18.00

MARESCA

PERETTI – BRESMES

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

NAPOLI – MILAN Domenica 29/10 h. 20.45

ORSATO

COSTANZO – PASSERI

IV: MARINELLI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

EMPOLI – ATALANTA Lunedì 30/10 h. 18.30

MASSIMI

DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: SERRA

AVAR: GARIGLIO

LAZIO – FIORENTINA Lunedì 30/10 h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CIPRESSA

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

Foto: Lapresse