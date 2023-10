Sci freestyle, cancellate le Finali di Big Air a Chur: valgono i risultati delle qualificazioni, in luce i fratelli Tabanelli

Pioggia e maltempo hanno costretto gli organizzatori a cancellare le Finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Le previsioni meteo sono state rispettate a Chur (Svizzera) e non ci sono state le condizioni adatte per allestire il campo gara in vista degli atti conclusivi originariamente in programma per la serata odierna.

Le annunciate condizioni climatiche avverse avevano già convinto gli organizzatori ad anticipare le qualificazioni dalla mattinata odierna a ieri e proprio i risultati del turno preliminare sono stati presi in considerazione per l’assegnazione della vittoria in terra elvetica: successo del canadese Dylan Deshamps sul fronte maschile, affermazione della svizzera Mathilde Gremaud sul fronte femminile.

La Campionessa Olimpica di slopestyle a Pechino 2022 si è imposta con il punteggio di 95.50, riuscendo a battere la francese Tess Ledeux (94.00 per la Campionessa del Mondo di Big Air) e la connazionale Sarah Hoefflin (91.75). La nostra Flora Tabanelli, fresca Campionessa del Mondo juniores, ha ottenuto un buonissimo sesto posto ad appena quindici anni (86.25), in scia alla norvegese Sandra Eie (90.75) e all’ucraina Kateryna Kotsar (88.00).

Deschamps ha giganteggiato con 93.66 punti, battendo di una lunghezza l’austriaco Daniel Bacher (92.66). Terzo posto per il norvegese Birk Ruud (92.00), grande favorito della vigilia. Nel turno preliminare si era messo in luce anche Miro Tabanelli, classe 2004 fratello maggiore di Flora: ottavo posto confortante con 89.00 punti. Renè Monteleone si era fermato al 39mo posto con 34.40. La Coppa del Mondo di Big Air tornerà in scena il 2 dicembre a Pechino (Cina), con il secondo dei quattro appuntamenti stagionali.

Foto: Lapresse