Sci Alpino, Marta Bassino: “Voglio partire forte già da Soelden. Discesa? Dipenderà dal calendario”

Analitica e determinata. Marta Bassino, la campionessa mondiale di super-G agli ultimi Mondiali di sci alpino 2023 di Courchevel/Méribel, non vede l’ora di iniziare una nuova stagione.

L’azzurra ha le idee chiare su quali saranno le specialità nel quale cimentarsi e su come le vorrà affrontare, in una stagione senza grandi eventi, ma con tutta la costanza da mostrare che richiede la Coppa del Mondo.

Marta, alle porte c’è una stagione senza un grande evento, che siano Mondiali o Olimpiadi: cosa ti aspetti quindi dalla Coppa del Mondo?

“Dal mio punto di vista cambia poco o niente, nel senso che la preparazione, esclusa magari quella un po’ più focalizzata sul mese di febbraio, quando di solito si tengono Mondiali o Olimpiadi, è sempre la stessa, molto accurata. Sono stata in Sud America: sono tornata da poco, è andato tutto bene e ora, prima di Sölden, cercherò di affinare le ultime cose che mancano. L’obiettivo è quello di partire forte”.

Gigante e superG sono le discipline nelle quali ti esprimi al meglio e fai vedere un’importate polivalenza. Ci saranno anche altri ambiti nei quali vorresti essere protagonista?

“Gigante e superG saranno i miei punti partenza: in queste due discipline so di potermela giocare con tutte in ogni gara. Poi penserò alla discesa cercando di capire come allenarmi e di conseguenza quando partecipare ai vari appuntamenti in calendario”.

La tua sciata è sempre stata composta da eleganza e grande tecnica: questo rimarrà il tuo biglietto da visita o stai cercando di aggiungerci qualcosa?

“Continuerò a lavorare sul mio stile. E’ quello che so fare ed è quello che mi fa esprimere al meglio”.

Foto: Lapresse