Sci alpino, startlist gigante femminile Soelden 2023: orari, italiane in gara, canali tv, programma, streaming

Sabato 28 ottobre si disputerà il gigante femminile di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach si aprirà la stagione con una gara tra le porte larghe. Si preannuncia grande spettacolo, con tante atlete desiderose di fare saltare il banco e di lottare fino all’ultimo per la vittoria e per salire sul podio. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00.

L’Italia vuole fare la differenza soprattutto con Federica Brignone e Marta Bassino, già capaci di imporsi in questa località nel recente passato. Grande curiosità anche per Sofia Goggia, fenomeno assoluto della discesa libera che si cimenterà anche in questa specialità tecnica. Si presenteranno al cancelletto di partenza anche Elena Curtoni, Roberta Melesi e due debuttanti in terra austriaca ovvero Elisa Platino e Asja Zenere.

Brignone e Bassino dovranno vedersela con altre favorite come la statunitense Mikaela Shiffrin, la svizzera Lara Gut, la slovacca Petra Vlhova, la svedese Sara Hector, la norvegese Ragnhild Mowinckel, la canadese Valerie Grenier. Attenzione anche alla neozelandese Alice Robinson, alla norvegese Thea Louise Stjernesund, alla statunitense Paula Moltzan, alla polacca Maryna Gasienica-Daniel e alla norvegese Mina Holtmann.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist e i pettorali di partenza del gigante femminile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE SOELDEN

Sabato 28 ottobre

Ore 10.00 Gigante femminile a Soelden, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 13.00 Gigante femminile a Soelden, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE SOELDEN

1 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

2 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

4 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

7 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

8 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

9 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

10 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

11 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

12 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

13 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

14 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

19 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

20 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Nordica

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

22 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

24 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

25 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Head

26 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

27 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

28 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

29 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

30 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

31 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

32 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

33 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

35 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

36 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

37 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

38 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head

39 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

40 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Voelkl

41 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

42 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

43 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

44 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

45 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

46 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

47 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

48 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

49 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

50 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

51 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

52 6537047 JOHANSSON Stella 2003 USA Atomic

53 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

54 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

55 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Fischer

56 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

57 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Fischer

58 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Atomic

59 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

ITALIANE IN GARA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN

Marta Bassino

Federica Brignone

Elena Curtoni

Roberta Melesi

Elisa Platino

Sofia Goggia

Asja Zenere

Foto: Lapresse