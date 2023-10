Sci alpino, Sofia Goggia ricorda Alberto Tomba: ecco a quale gara si riferisce

Brivido per Sofia Goggia nella prima manche dello slalom gigante femminile sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria, valevole come gara d’esordio della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: l’azzurra, dapprima danneggiata da un addetto alla pista e poi fatta ripartire, si è qualificata per la seconda run con il 19° posto a 2″80, da Federica Brignone, in testa a metà gara.

Nelle dichiarazioni post gara Goggia ha fatto riferimento allo slalom speciale maschile di Coppa del Mondo del 5 dicembre 1993, andato in scena a Stoneham, nel Quebec, in Canada, e vinto da Alberto Tomba davanti all’austriaco Thomas Stangassinger di appena 0.12 ed allo sloveno Jure Kosir, terzo a 0.90.

In testa dopo la prima manche, Tomba era l’ultimo a scendere nella seconda: subito dopo la partenza, però, frenò e si fermò. Disse poi l’azzurro: “Ho sentito qualcuno gridare ‘Stop! Stop! Stop!’. Non so chi fosse. Ho dovuto fermarmi“. Nemmeno i funzionari di gara sapevano chi fosse. In precedenza però era stato richiamato il lussemburghese Marc Girardelli, che era partito troppo presto, invece la partenza di Tomba era regolare.

Tomba risalì con gli sci la ripida pendenza fino al cancelletto di partenza per un nuovo start, poi vinse e diciarò: “Ho corso due gare oggi, non una. Sono dovuto partire due volte. Ho perso energie all’inizio. Ero stanco a metà percorso. È stato difficile vincere, ma nessun problema, ho vinto“.

ORDINE D’ARRIVO

1 TOMBA Alberto ITA 1:47.57

2 STANGASSINGER Thomas AUT 1:47.69 +0.12

3 KOSIR Jure SLO 1:48.47 +0.90

4 JAGGE Finn Chr. 1966 NOR 1:49.04 +1.47

5 AAMODT Kjetil Andre NOR 1:49.30 +1.73

6 GSTREIN Bernhard AUT 1:49.31 +1.74

7 SYKORA Thomas AUT 1:49.47 +1.90

8 FOGDOE Thomas SWE 1:49.70 +2.13

9 BAUER Bernhard GER 1:49.86 +2.29

10 MADER Guenther AUT 1:49.98 +2.41

11 ROTH Peter GER 1:50.21 +2.64

12 GIRARDELLI Marc LUX 1:50.41 +2.84

13 THOENI Dietmar AUT 1:50.48 +2.91

14 DIMIER Yves FRA 1:50.72 +3.15

15 BITTNER Armin GER 1:50.73 +3.16

16 KJUS Lasse NOR 1:51.06 +3.49

17 VOGLREITER Siegfried AUT 1:51.80 +4.23

18 DE CRIGNIS Fabio ITA 1:52.24 +4.67

19 EBERLE Markus GER 1:52.25 +4.68

20 KIMURA Kiminobu JPN 1:52.89 +5.32

21 MAYER Christian AUT 1:52.95 +5.38

22 KUENZI Oliver SUI 1:53.00 +5.43

23 WEISS Angelo ITA 1:53.06 +5.49

24 PLATTER Heinz Peter ITA 1:55.27 +7.70

IL VIDEO DELLA GARA

Foto: LiveMedia/Sergio Bisi