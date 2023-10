Sci alpino, la prima a Soelden: Brignone subito in forma e sul podio, Goggia ritrova i punti in gigante

Primo weekend della stagione e subito primo podio per i colori azzurri. Soelden si conferma una pista amata dalle gigantiste italiane ed in particolare da una Federica Brignone che dimostra subito di essere in forma, sfiorando la vittoria sulle nevi austriache. Un secondo posto che lascia anche un po’ di amaro in bocca per la valdostana, staccata di soli due centesimi da Lara Gut-Behrami.

Brignone aveva cullato la possibilità di vincere subito all’esordio, complice una prima manche davvero eccezionale e nella quale aveva rifilato oltre cinque decimi a tutte le avversarie. Nella seconda Federica ha commesso qualche sbavatura sul ripido, ma va comunque rimarcata una prova sensazionale di Gut-Behrami. Il podio è comunque un eccellente risultato e sicuramente un avvio incoraggiante in vista dei prossimi impegni, che arriveranno comunque tra qualche settimana.

Marta Bassino conclude al quinto posto, frutto di una seconda manche dove si è vista la vera Bassino. La piemontese ha pennellato sul muro, rimontando qualche posizione dopo una prima prova non altezza della nativa di Cuneo. Era importante reagire prontamente, dimostrando comunque tutta l’enorme classe che l’azzurra possiede.

Ricominciare da un sedicesimo posto per Sofia Goggia è decisamente importante. La bergamasca non andava a punti in gigante dal dicembre 2021 e dunque questo piazzamento è un buon segnale in ottica futura. La Top-15 è vicinissima e poteva essere agguantata se non ci fosse stato qualche errore sul muro nella seconda manche. Nella prima, invece, Goggia era stata brava a non perdere la concentrazione dopo l’interruzione della sua gara, ritornando in pista con il manto nevoso ancora più rovinato, ma sfiorando anche l’ingresso tra le prime venti.

Se Asja Zenere ha colto comunque dei punti con una prova un po’ anonima, male le altre azzurre, con la sensazione che le giovani italiane facciano davvero fatica. Al momento dietro a Brignone e Bassino in questa specialità c’è un vuoto che deve essere riempito il prima possibile.

Foto: LaPresse