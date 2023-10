Salernitana-Sampdoria, quando si gioca? A che ora Coppa Italia, programma, tv, streaming

Salernitana-Sampdoria: quando la Coppa Italia può diventare un’ancora di salvezza per trovare una vittoria e ripartire.

Campani contro liguri nel secondo turno della competizione nazionale, in un match che vede le due squadre, una in Serie A e l’altra in Serie B, attraversare due momenti difficili.

Sarà Pippo Inzaghi contro Andrea Pirlo: sfida fra amici sulle panchine, due giocatori che hanno vinto tanto insieme, da compagni di squadra al Milan e con la nazionale, mettendo in bacheca il Mondiale del 2006.

Un match fondamentale, perché la vittoria, sia da una parte sia dall’altra potrebbe rappresentare la ripartenza.

Il match tra Salernitana e Sampdoria, il cui via è programmato per le 18.00 di Martedì 31 ottobre allo stadio Arechi di Salerno, sarà visibile in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO SALERNITANA-SAMPDORIA COPPA ITALIA 2023-2024

Martedì 31 ottobre

PROGRAMMA SALERNITANA-SAMPDORIA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: Lapresse