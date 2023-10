Rugby, tutte le qualificate per i quarti di finale dei Mondiali 2023: il tabellone fino alla finale

Si è conclusa la prima fase a gironi della Coppa del Mondo 2023 di rugby, in corso in Francia: sono state determinate le otto qualificate alla seconda fase ad eliminazione diretta. Quarti di finale il 14 e 15 ottobre, semifinali il 20 e 21, finali il 27 (3° posto) ed il 28 (1° posto).

Sono passate ai quarti di finale le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi, ovvero dalla Pool A Francia e Nuova Zelanda, dalla Pool B Irlanda e Sudafrica, dalla Pool C Galles e Fiji, dalla Pool D Inghilterra ed Argentina.

Le terze classificate si sono qualificate alla Coppa del Mondo 2027, e sono Italia, Scozia, Australia e Giappone. La diretta tv della seconda fase sarà affidata a Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now.

QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE

POOL A

1A Francia

2A Nuova Zelanda

POOL B

1B Irlanda

2B Sudafrica

POOL C

1C Galles

2C Fiji

POOL D

1D Inghilterra

2D Argentina

TABELLONE COPPA DEL MONDO RUGBY

Quarti di finale, sabato 14 ottobre

Q1: Galles (1C)-Argentina (2D), ore 17.00 – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

Q2: Irlanda (1B)-Nuova Zelanda (2A), ore 21.00 – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

Quarti di finale, domenica 15 ottobre

Q3: Inghilterra (1D)-Fiji (2C), ore 17.00 – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

Q4: Francia (1A)-Sudafrica (2B), ore 21.00 – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

Semifinale venerdì 20 ottobre

S1: Vincente Q1-Vincente Q2, ore 21.00 – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

Semifinale sabato 21 ottobre

S2: Vincente Q3-Vincente Q4, ore 21.00 – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

Finale terzo/quarto posto, venerdì 27 ottobre

Perdente S1-Perdente S2, ore 21.00 – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

Finale, sabato 28 ottobre

Vincente S1-Vincente S2, ore 21.00 – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUGBY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI