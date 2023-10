Rugby, le Fiamme Oro passano a Vicenza nel secondo turno della Serie A Elite. Pari tra Valorugby e Petrarca

Arriva ancora un pareggio nei primi due match della seconda giornata della Serie A Elite 2023-2024 di rugby: il Valorugby Emilia blocca sul 24-24 il Petrarca, che non ha ancora vinto in questo avvio di stagione, mentre le Fiamme Oro passano a Vicenza per 27-32 contro i Rangers. Distribuiti sia il punto di bonus offensivo per i cremisi che quello difensivo per i neopromossi, all’esordio nel massimo campionato.

A Vicenza i cremisi chiudono la prima frazione in vantaggio per 3-14, i veneti tentano la rimonta nella ripresa, ma le Fiamme Oro tengono a distanza gli avversari portandosi anche sul 10-24, i Rangers accorciano dapprima sul 20-24 e poi sul 27-29, ma il piazzato di Canna chiude i conti sul 27-32.

A Reggio Emilia, invece, il Petrarca va al riposo in svantaggio nel primo tempo per 11-10, nella ripresa sprofonda anche a -11 sul 21-10, accorcia sul 21-17 ed al 76′ completa la rimonta con la meta tecnica che vale il definitivo 24-24 e 2 punti a testa in classifica.

TABELLINI

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – sabato 14 ottobre 2023, ore 14.30

Serie A Elite Maschile, II giornata

Valorugby Emilia v Petrarca Rugby 24-24 (11-10)

Marcatori: p.t. 18’ m. Citton tr. Caputo (0-7), 23′ m. Dell’Acqua (5-7), 27′ c.p. Caputo (5-10), 33′ c.p. Ledesma (8-10), 40′ c.p. Ledesma (11-10); s.t. 50′ m. Sbrocco tr. Ledesma (18-10), c.p. Ledesma (21-10), 59′ m. Tebaldi tr. Tebaldi (21-17), c.p. 73′ Ledesma (24-17), 76′ m.t. Petrarca (24-24).

Valorugby Emilia: Farolini; Lazzarin (77′ Schiabel D.), Tavuyara, Schiabel F. (64′ Barnes), Colombo; Ledesma (75′ Violi), Renton (c); Tuivaiti (60′ Gerosa), Sbrocco, Paolucci; Dell’Acqua (77′ Esposito), Ruaro; Favre (75′ Mattioli), Marinello (75′ Silva), Diaz (60′ Garziera). All. Manghi.

Petrarca Rugby: Esposito; Fou, Broggin, Caputo (52′ Scagnolari), De Sanctis (77′ De Masi); Tebaldi, Citton; Trotta (c), Casolari (52′ Vuniso), Romanini; Ghigo (68′ Marchetti), Galetto (54′ Quaranta) (65′ – 70′ De Masi); D’Amico (68′ Gonzalo), Luus (52′ Cugini), Borean (54′ Brugnara). All. Marcato.

Arb.: Russo (TV). AA1 Bottino (RM), AA2 Palombi (PG). Quarto Uomo: Iavarone (PG), TMO: Roscini (MI).

Cartellini: al 10’ giallo a Romanini (Petrarca Rugby), al 45′ giallo a Dell’Acqua (Valorugby Emilia), al 76′ giallo a Garziera (Valorugby).

Calciatori: Ledesma (Valorugby Emilia) 5/7 ; Caputo (Petrarca Rugby) 2/2; Tebaldi (Petrarca Rugby) 1/1.

Note: giornata soleggiata, circa 25°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 1100.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 2 ; Petrarca Rugby 2.

Player of the Match: Ledesma (Valorugby Emilia).

Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 14 ottobre 2023 ore 15.30

Serie A Elite Maschile, II giornata

Rangers Rugby Vicenza v Fiamme Oro Rugby 27-32 (3-14)

Marcatori: p.t. 2’ m Angelone tr Canna (0-7); 10’ cp Mercerat (3-7); 15’ m Taddia tr Canna (3-14) s.t. 42’ m Gomez tr Mercerat (10-14); 55’ m Spinelli tr Canna (10-21); 61’ cp Canna (10-24); 65’ m Trambaiolo tr Mercerat (17-24); 70’ cp Mercerat (20-24); 74’ m Fragnito (20-29); 77’ m Scalabrin tr Mercerat (27-29); 79’ cp Canna (27-32).

Rangers Rugby Vicenza: Mercerat; Foroncelli, Sanchez-Valarolo, Lisciani, Poletto (54’ Scalabrin); Bruniera, Casilio (56’ Pozzobon); Gomez, Piantella (cap.) (61’ Trambaiolo), Roura; Urraza (58’ Andreoli), Pontarini; Avila Recio, Franchetti (61’ Gutierrez), Braggie’ (3’-9’ Ceccato, 59’ Ceccato). A disposizione non entrati: Messina, Gelos. All. Cavinato, Minto.

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; Cioffi (70’ Di Marco), Vaccari, Vian, Spinelli; Canna (cap.), Marinaro (68’ Tomaselli); Giammarioli (49’ D’Onofrio), Angelone, De Marchi; Chiappini (49’ Stoian), Fragnito; Iacob (49’ Iovenitti), Taddia (49’ Drudi), Barducci (49’ Moriconi). A disposizione non entrato: Fusari. All. Guidi.

Arb.: Angelucci (Livorno). AA1: Frasson. AA2: Locatelli. Quarto uomo: Righetti. TMO: Pennè.

Cartellini: al 39’ giallo a De Marchi (Fiamme Oro Rugby).

Calciatori: Mercerat (Rangers Rugby Vicenza) 5/5; Canna (Fiamme Oro Rugby) 5/6.

Note: giornata con temperature sopra la media, terreno in perfette condizioni, presenti 500 spettatori tra cui il presidente FIR Marzio Innocenti.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 1; Fiamme Oro Rugby 5.

Player Of The Match: Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby).

RISULTATI E CLASSIFICA

Serie A Elite Maschile 23/24, II giornata

Valorugby Emilia v Petrarca Rugby 24-24 (2-2)

Rangers Rugby Vicenza v Fiamme Oro Rugby 27-32 (1-5)

HBS Colorno v FEMI-CZ Rugby Rovigo domani ore 15.00

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby domani ore 15.30

Riposa: Rugby Lyons

Classifica: Fiamme Oro Rugby 9; Rugby Lyons*, HBS Colorno e Petrarca Rugby 4; Valorugby Emilia 3; Rugby Viadana 1970 2; Rangers Rugby Vicenza* 1; Mogliano Veneto Rugby e FEMI-CZ Rovigo 0. * = una partita in meno.

Foto: LM-LPS/Luigi Mariani