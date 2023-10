Rally, Kalle Rovanperä pronto per festeggiare il secondo titolo in Europa?

Kalle Rovanperä è pronto per festeggiare il secondo titolo in carriera già questo fine settimana in occasione del Rally Centro Europa. Una nuova manifestazione attende i protagonisti del FIA World Rally Championship che successivamente si sposteranno in Giappone per concludere l’anno agonistico.

Il finnico può matematicamente imporsi già domenica in quel di Passau (Germania), il 23enne di Toyota ha attualmente 217 punti contro i 186p di Elfyn Evans (Toyota). Il gallese è l’unico a poter lottare, il belga Thierry Neuville (Hyundai) è già out dalla contesa visto i 155p all’attivo dopo il Rally del Cile.

Il nativo di Jyväskylä guarda al secondo titolo in carriera al termine di un 2023 praticamente perfetto, una stagione letteralmente incredibile che per molti aspetti ha ricordato quanto visto nel 2022. Il #69 dello schieramento è pronto quindi per trionfare con Toyota, marchio che ha già vinto il titolo costruttori.

Quattro giorni intensi attendono il WRC che per la prima volta affronterà il Rally Centro Europa, inedita corsa che si svolgerà in tre Stati differenti. La base sarà nella già citata località di Passau, la cittadina ospiterà il parco assistenza del 12mo atto del 2023 che successivamente si svilupperà anche in Austria ed in Repubblica Ceca oltre ovviamente ad alcune zone del territorio tedesco.

Occhi puntati alla vigilia della SS1 anche per l’estone Ott Tanak (M-Sport Ford) ed il francese Sébastien Ogier (Toyota). Il primo punta a ripetere il dominio imposto sulla terra del Cile, mentre il secondo torna all’assalto dopo una breve assenza. L’otto volte campione del mondo ha corso sei eventi quest’anno e per ora ne ha vinti tre (Monaco, Messico e Kenya).

Foto. LPS