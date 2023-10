Quando si gioca Lazio-Fiorentina? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La decima giornata della Serie A 2023-2024 spalmerà i propri incontri tra venerdì 27 ottobre e lunedì 30. Proprio in quest’ultima giornata vivremo uno dei match più attesi del turno, ovvero Lazio-Fiorentina allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45.

La partita metterà di fronte due squadre in un momento particolare della loro annata. I biancocelesti allenati da mister Maurizio Sarri dopo un inizio non semplice sono riusciti a inanellare due vittorie consecutivi e si sono ampiamente risollevati in classifica raggiungendo la nona posizione con 13 punti.

Dall’altra parte vedremo i viola allenati da mister Vincenzo Italiano che, invece, sono reduci dalla pesante sconfitta interna nel derby toscano contro l’Empoli. Un 2-0 che ha fatto dimenticare in fretta la splendida vittoria di Napoli prima della sosta.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Il match tra Lazio e Fiorentina della 10a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport si potrà seguire su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Lunedì 30 ottobre

Ore 20.45 Lazio-Fiorentina – diretta su DAZN e Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA DECIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse