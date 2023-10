Quando si gioca Juventus-Inter? Lo scontro scudetto dopo la sosta per Nazionali: programma e orario

Juventus-Inter: il “Derby d’Italia” potrebbe tornare ad essere decisivo per lo scudetto molti anni dopo l’ultima volta.

Bianconeri e nerazzurri infatti sono separati attualmente da due punti, con gli uomini di Max Allegri a quota 23 e quelli di Simone Inzaghi, al momento capolista con i suoi, a quota 25.

La squadra di Torino avrà il “vantaggio” per tutto l’anno di non disputare le coppe europee, mentre la compagine milanese potrà contare su una rosa di più qualità e di maggiore profondità, con i cambi che spesso hanno risolto o agevolato le cose in casa interista. Ma quando si giocherà la gara d’andata della sfida scudetto?

Il match tra Juventus e Inter, valido per la 13a giornata di Serie A, in programma all’Allianz Stadium di Torino, con calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 26 novembre, dopo la sosta per le nazionali, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Zona DAZN.

