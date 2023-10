Quando le prossime partite dell’Italia? Calendario qualificazioni Europei 2024: sfide a Malta e Inghilterra, programma, orari, tv, streaming

L’Italia di Luciano Spalletti è pronta a tornare in scena. Dopo le ultime partite di Serie A che si giocheranno oggi e valide per l’ottavo turno, sarà il momento degli azzurri del tecnico toscano. Il ct qualche giorno fa ha reso nota la lista dei 27 convocati e non sono mancati gli assenti di lusso. Su tutti Retegui, piuttosto che Ciro Immobile, entrambi non al meglio in termini di condizioni fisiche.

E, dopo le partite di settembre, l’Italia dovrà vedersela con altre due formazioni e sempre per le Qualificazioni agli Europei del 2024. La prima gara sarà contro Malta sabato 14 ottobre a partire dalle ore 20.45 e all’interno del San Nicola di Bari. La partita successiva invece, ci sarà solamente tre giorni dopo, per la precisione martedì 17 ottobre.

A Wembley, gli azzurri e sempre alle 20.45, si scontreranno con l’Inghilterra di Garteh Southgate, prima nel Gruppo C delle qualificazioni. Insomma due incontri estremamente interessanti in cui l’Italia dovrà mettere tutta se stessa. Ma ecco di seguito le prossime gare dell’Italia di Spalletti.

CALENDARIO PROSSIME PARTITE ITALIA

Sabato 14 ottobre

Ore 20.45 – Italia-Malta – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

Martedì 17 ottobre

Ore 20.45 Inghilterra-Italia – Diretta tv su Rai (canale da definire). Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

