A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma gara GP Giappone 2023, differita in chiaro

Kenny Roberts Sr. aveva definito “La colazione dei campioni” una certa attività umana che poco aveva a che fare con le corse. Cionondimeno, il modo di dire è quanto mai d’attualità relativamente all’odierna giornata del 1° ottobre. Il Gran Premio del Giappone di MotoGP è difatti previsto proprio all’ora di una tranquilla colazione domenicale.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 8.00

Gli appassionati “duri e puri” si alzeranno invece molto presto, poiché le categorie formative andranno in scena ben prima dell’alba. Chi sarà a primeggiare in questo 2023? Nel 2022, in top-class, si impose Jack Miller (Ducati). Le classi inferiori videro invece trionfare Ai Ogura (Moto2) e Izan Guevara (Moto3).

Proprio l’affermazione di Ogura fu, a suo modo significativa. L’ultimo giapponese capace di vincere nella sua terra, in qualsiasi classe, era stato Hiroshi Aoyama in 250cc nel 2006! Dunque, dodici mesi orsono, il Paese del Sol Levante ha spezzato un lunghissimo digiuno casalingo. L’astinenza è destinata a proseguire nella top-class, dove un nipponico non trionfa dal 2004 (Makoto Tamada), oppure oggi si verificherà un miracolo? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP del Giappone in TV.

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 1° ottobre



Ore 9.00, Moto3, GRAN PREMIO – Differita in chiaro

Ore 10.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita in chiaro

Ore 12.00 MotoGP, GRAN PREMIO – Differita in chiaro

GP GIAPPONE 2023 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio del Giappone. Anche il canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) seguirà la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, le gare di ogni categoria. Non è prevista alcuna copertura gratuita in chiaro del warm-up di Motegi.

STREAMING – L’evento nipponico potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio del Giappone, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

Domenica 1° ottobre



Ore 3.45, MotoGP, Warm Up

Ore 5.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 6.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 8.00, MotoGP, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

La gara di MotoGP sarà riproposta in replica su Sky Sport MotoGP (208) ai seguenti orari della giornata di domenica 1 ottobre.

MotoGP: ore 12.30, 17.45, 20.00, 24.00

Le repliche delle classi minori, così come della categoria regina, saranno trasmesse a ripetizione a partire dalla notte di lunedì 2 ottobre.

Foto: Valerio Origo