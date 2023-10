Quando la F1 su TV8 in differita stasera: orario in chiaro, programma gara, griglia di partenza GP USA 2023

Il GP degli USA 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin, si conclude domenica 22 ottobre con la disputa del Gran Premio. La tradizionale gara sui 300 chilometri concluderà il fine settimana in terra texana dopo la Sprint Race di ieri sera vinta da Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Si preannuncia grande spettacolo sul circuito americano, dove Charles Leclerc scatterà dalla pole position affiancato in prima fila dal sempre più solido Lando Norris al volante della McLaren.

L’altra Ferrari di Carlos Sainz partirà dalla quarta piazzola, in una seconda fila aperta dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Max Verstappen dovrà recuperare dalla sesta posizione sulla sua Red Bull, preceduto in terza fila dalla Mercedes di George Russell. A seguire le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, nono Sergio Perez con l’altra Red Bull. Si preannuncia un Gran Premio altamente spettacolare, appassionante e avvincente, tutto da vivere in prima serata.

Il GP degli USA scatterà alle ore 21.00 e gli amanti della F1 potranno seguirlo in diretta tv sui canali di Sky, ma soltanto se abbonati. Per seguire la gara gratis e in chiaro bisognerà aspettare la differita su TV8 a partire dalle ore 22.25. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming del GP degli USA 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin.

CALENDARIO GP USA F1 OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Sabato 21 ottobre

21.00 GP USA, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

QUANDO LA F1 SU TV8 IN DIFFERITA STASERA

Il GP degli USA sarà trasmesso in differita tv su TV8 a partire dalle ore 22.25.

PROGRAMMA GP USA F1 2023: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213).

Differita tv gratis e in chiaro: TV8 dalle ore 22.25.

Diretta streaming per gli abbonati: Sky Go e NOW.

Differita streaming gratis: tv8.it dalle ore 22.25.

Diretta Live testuale: OA Sport.

GRIGLIA DI PARTENZA GP USA F1 2023

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Oscar Piastri (McLaren)

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

16. Nico Hulkenberg (Haas)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Fernando Alonso (Aston Martin)

Foto: Lapresse