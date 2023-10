Qualificazioni Europei 2024: la nuova classifica del girone dell’Italia. Qual è la situazione degli azzurri?

Nella serata di ieri abbiamo avuto modo di vedere in azione nuovamente l’Italia del ct Luciano Spalletti. Gli azzurri, con alla guida il tecnico toscano, sono scesi sul terreno di gioco del San Nicola di Bari per affrontare Malta. La sfida contro la Nazionale maltese, valida per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno, ha visto trionfare proprio la nostra Selezione con un netto 4-0.

Decisive infatti, sono state le reti di Bonaventura, in grado di sbloccare il match, e poi ancora la doppietta di Berardi e il gol allo scadere di Frattesi. Insomma risultato finale 4-0: un poker che da morale e migliora ancora la posizione degli azzurri nel proprio girone; adesso però non bisognerà adagiarsi sugli allori. Tra appena due giorni, l’Italia, sarà ospite a Wembley dell’Inghilterra. Gli inglesi sono attualmente primi nel Gruppo C valido per assegnare posti nella manifestazione continentale.

Ma gli azzurri, al secondo posto a quota 10, potrebbero tentare addirittura di agganciare gli inglesi vincendo a casa loro. Vedremo insomma come si comporterà la nostra Nazionale: giocare a Londra non sarà per nulla facile. Nel frattempo ecco di seguito la classifica completa del girone dell’Italia.

QUALIFICAZIONI EURO 2024: IL GIRONE DELL’ITALIA

LA CLASSIFICA

Girone C

Inghilterra (5 partite giocate, 13 punti, +14 d.r.) Italia (5 partite giocate, 10 punti, +6 d.r.) Ucraina (6 partite giocate, 10 punti, +1 d.r.) Macedonia (6 partite giocate, 7 punti, -7 d.r.) Malta (6 partite giocate, 0 punti, -14 d.r.)

Foto: LaPresse