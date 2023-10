Probabili formazioni Serie A oggi (29 ottobre): chi gioca, squalificati, assenti, infortunati

Tutto pronto per la domenica della 10a giornata della Serie A 2023-2024. Dopo l’antipasto di venerdì sera con Genoa-Salernitana ed i tre match di ieri, sabato 28 ottobre, oggi vedremo in azione diverse sfide altissimo livello come Napoli-Milan e Inter-Roma. Andiamo, quindi, a conoscere le probabili formazioni degli incontri domenicali del decimo turno.

GENOA-SALERNITANA

GENOA MARTINEZ 1 DRAGUSIN 5 BANI 13 VASQUEZ 22 SABELLI 20 FRENDRUP 32 BADELJ 47 THORSBY 2 HAPS 55 GUDMUNDSSON 11 MALINOVSKYI 17

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Messias (rientro all’12a giornata), Jagiello (rientro alla 12a giornata), Diffidati: Bani SALERNITANA OCHOA 13 MAZZOCCHI 30 GYOMBER 23 FAZIO 17 BRADARIC 3 COULIBALY 18 BOHINEN 8 KASTANOS 20 CANDREVA 87 DIA 10 IKUEMESI 22

Ballottaggio: Bohinen – Maggiore 60% – 40%, Kastanos – Martegani 60% – 40%, Ikuemesi – Cabral 60% – 40% Squalificati: nessuno Indisponibili: nessuno Diffidati: nessuno

SASSUOLO-BOLOGNA

SASSUOLO

CONSIGLI 47 TOLJAN 22 ERLIC 5 FERRARI 13 VINA 17 BOLOCA 24 RACIC 6 BERARDI 10 BAJRAMI 11 LAURIENTÈ 45 PINAMONTI 9

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Viti (da valutare), Alvarez (da valutare), Obiang (da valutare), M. Henrique (da valutare), Diffidati: nessuno BOLOGNA SKORUPSKI 28 DE SILVESTRI 29 BEUKEMA 31 CALAFIORI 33 LYKOGIANNIS 22 AEBISCHER 20 FREULER 8 ORSOLINI 7 FERGUSON 19 SAELEMAEKERS 56 ZIRKZEE 9

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Soumaoro (60 giorni), Posch (20 giorni), Lucumì (30 giorni), Diffidati: nessuno,

LECCE-TORINO

LECCE

FALCONE 30 GENDREY 17 PONGRACIC 5 BASCHIROTTO 6 GALLO 25 KABA 77 RAMADANI 20 OUDIN 10 ALMQVIST 7 KRSTOVIC 9 STREFEZZA 27

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Dermaku (da valutare), Blin (15 giorni), Diffidati: nessuno TORINO MILINKOVIC-SAVIC 32 ZIMA 6 SAZONOV 15 RODRIGUEZ 13 BELLANOVA 19 RICCI 28 LINETTY 77 LAZARO 20 VLASIC 16 SECK 23 PELLEGRI 11

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Djidji (50 giorni), Buongiorno (da valutare), Soppy (20 giorni), Zapata (da valutare), Schuurs (stagione finita), Tameze (da valutare), Diffidati: nessuno,

JUVENTUS-HELLAS VERONA JUVENTUS SZCZESNY 1 GATTI 4 BREMER 5 RUGANI 24 WEAH 22 MCKENNIE 16 LOCATELLI 5 RABIOT 25 KOSTIC 17 VLAHOVIC 9 KEAN 18

Ballottaggio: nessuno Squalificati: Pogba (sospeso per doping), Fagioli (7 mesi) Indisponibili: De Sciglio (30 giorni), Alex Sandro (20 giorni), Danilo (20 giorni), Diffidati: Rabiot HELLAS VERONA MONTIPÒ 1 MAGNANI 23 DAWIDOWICZ 27 AMIONE 2 TERRACCIANO 24 DUDA 33 FOLORUNSHO 90 LAZOVIC 8 SAPONARA 20 NGONGE 26 BONAZZOLI 99

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Cabal (da valutare) , Braaf (da valutare), Hien (da valutare) , Diffidati: nessuno,

CAGLIARI-FROSINONE CAGLIARI SCUFFET 22 WIETESKA 23 DOSSENA 4 OBERT 33 NANDEZ 8 MAKOUMBOU 29 PRATI 16 SULEMANA 25 JANKTO 21 PETAGNA 32 LUVUMBO 77

Ballottaggio: Luvumbo – Oristanio 60% – 40%, Sulemana – Deiola 70% – 30% Squalificati: nessuno Indisponibili: Aresti (da valutare), Rog (stagione finita), Capradossi (da valutare), Hatzidiakos (da valutare), Diffidati: nessuno FROSINONE TURATI 80 OYONO 22 ROMAGNOLI 6 OKOLI 5 MARCHIZZA 3 BRESCIANINI 4 BARRENECHEA 45 SOULÉ 18 REINIER 12 BAEZ 7 CHEDDIRA 70

Ballottaggio: Oyono – Lirola 65% – 35%, Brescianini – Bourabia 65% – 35%, Baez – Garritano 60% – 40% Squalificati: Mazzitelli (una giornata) Indisponibili: Kalaj (da valutare), Harroui (30 giorni), Gelli (da valutare), Caso (da valutare), Diffidati: nessuno MONZA-UDINESE

MONZA DI GREGORIO 16 A.CARBONI 44 PABLO MARÌ 22 CALDIROLA 5 KYRIAKOPOULOS 77 GAGLIARDINI 6 PESSINA 32 CIURRIA 84 COLPANI 28 MOTA CARVALHO 47 COLOMBO 9

Ballottaggio: nessuno Squalificati: Gomez (due anni per doping), D’Ambrosio (1) Indisponibili: Izzo (7 giorni), Cittadini (7 giorni), Caprari (6 mesi), Diffidati: nessuno UDINESE SILVESTRI 1 PEREZ 18 BIJOL 29 KRISTENSEN 31 JOAO FERREIRA 13 PEREYRA 37 SAMARDZIC 24 WALACE 11 KAMARA 12 THAUVIN 26 LUCCA 17

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Lovric (da valutare), Davis (7 giorni), Ehizibue (30 giorni), Brenner (80 giorni), Deulofeu (100 giorni), Ebosse (8 mesi), Diffidati: Kabasele

INTER-ROMA INTER SOMMER 1 DARMIAN 36 ACERBI 15 BASTONI 95 DUMFRIES 2 FRATTESI 16 CALHANOGLU 20 BARELLA 23 DIMARCO 32 THURAM 9 LAUTARO 10

Ballottaggio: Darmian – Pavard 55% – 45%, Frattesi – Mkhitaryan 55% – 45% Squalificati: nessuno Indisponibili: Arnautovic (20 giorni), Cuadrado (da valutare), Diffidati: nessuno ROMA RUI PATRICIO 1 MANCINI 23 LLORENTE 14 NDICKA 5 KRISTENSEN 43 CRISTANTE 4 PAREDES 16 AOUAR 22 SPINAZZOLA 37 BELOTTI 11 LUKAKU 90

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Dybala (da valutare), Abraham (3 mesi), Kumbulla (2 mesi), Sanches (da valutare), Pellegrini (25 giorni), Diffidati: nessuno