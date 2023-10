Probabili formazioni Serie A oggi (1Â° ottobre): chi gioca, squalificati, assenti e infortunati

Siamo giunti alla domenica della 7a giornata della Serie A 2023-2024. Si annunciano diversi match di estrema importanza, sia per la parte alta, sia per quella bassa, della classifica, per cui ogni incontro andrà analizzato nella maniera più accurato. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio le probabili formazioni che scenderanno in campo, i ballottaggi, gli indisponibili e gli squalificati.

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 7a GIORNATA

BOLOGNA-EMPOLI