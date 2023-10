Perché sono stati annullati due gol a Kean? Cos’è successo con il VAR e la rete regolare cancellata

La serata di ieri ha visto la Juventus trionfare per 1-0 sul Verona nell’anticipo serale della 10ma giornata della Serie A 2023-2024: un successo arrivato al 97′ grazie alla rete di Andrea Cambiaso, abile a sfruttare il tap-in capitatogli dopo il palo centrato da Milik. I bianconeri, con questo risultato, hanno scalzato almeno per una notte l’Inter dalla vetta della classifica: era da oltre tre anni che la Vecchia Signora non occupava la prima posizione in Serie A, e chissà che non possa mantenerla almeno per una settimana visto che Inter e Milan sono impegnate questa sera, rispettivamente, con Roma e Napoli.

Uno dei protagonisti della vittoria bianconera non può che non essere Moise Kean. Contro una difesa arcigna come quella veronese, le qualità fisiche del classe 2000 azzurro hanno fatto la differenza e, unite a giocate di classe e tecnica viste in alcune azioni offensive, hanno creato il mix perfetto per poter risultare estremamente pericoloso. Kean si è preso la scena dell’attacco bianconero, mettendo in secondo piano per una notte Dusan Vlahovic, arrivando a segnare ben due reti, entrambe annullate però dall’arbitro Feliciani.

Sulla prima non c’è molto da discutere: al 13′, dopo una cavalcata in solitaria, Kean va a segno con il destro dalla distanza, ma all’inizio dell’azione il centravanti ex PSG era partito in leggerissimo fuorigioco. Molti più dubbi aleggiano sulla seconda rete: cross dalla destra di McKennie, Kean si libera della marcatura di Faraoni e va a insaccare di testa. Il VAR però richiama al monitor il direttore di gara, il quale poi annulla il gol per una spinta oltre il limite, secondo la versione di Feliciani, dell’attaccante sull’avversario, anche se dalle immagini il contatto sembrava più leggero.

Foto: Lapresse