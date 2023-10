Perché Shelton potrebbe saltare Vienna e non affrontare Sinner? Gli scenari e il possibile sostituto

Ben Shelton si è qualificato alla Finale del torneo ATP 500 di Tokyo. Lo statunitensi ha sconfitto il connazionale Marcos Giron in rimonta e si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo, da disputare domenica 22 ottobre contro il russo Aslan Karatsev sul cemento della capitale giapponese. L’americano si è issato virtualmente al 17mo posto del ranking ATP con 2.155 punti e in caso di successo finale guadagnerebbe altri 200 punti e tre posizioni in classifica.

Il 21enne sta dimostrando tutto il suo potenziale, già più volte esaltato dagli addetti ai lavori e notato nel corso di questa annata agonistica durante la quale ha raggiunto la semifinale agli US Open, i quarti di finale agli Australian Open e i quarti al Masters 1000 di Shanghai (battendo Jannik Sinner in rimonta nell’unico incrocio tra l’altoatesino, attuale numero 4 al mondo, e questo enorme prospetto a stelle e strisce).

Ben Shelton risulta iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, che andrà in scena sul cemento della capitale austriaca dal 23 al 29 ottobre. L’americano potrebbe decidere di cancellarsi dalla kermesse, perché dovrebbe tornare in fretta dal Giappone, smaltire il fuso orario e scendario in campo non più tardi di mercoledì 25 ottobre. I tempi risulterebbero davvero troppo stretti: bisognerà capire se il 21enne avrà voglia di immergersi in questo tour de force o se preferirà riposarsi per una settimana dopo la trasferta asiatica in vista del Masters 1000 di Parigi.

Jannik Sinner è un diretto interessato delle scelte di Ben Shelton, visto che il tennista italiano è stato sorteggiato proprio con lo statunitense al primo turno. Sarebbe la rivincita del recente ottavo di finale a Shanghai e sarebbe il secondo capitolo di un testa a testa che potrebbe ripetersi con frequenza nel prossimo decennio. Se Shelton dovesse rinunciare a Vienna, allora Sinner incrocerebbe un lucky loser, ovvero un perdente delle qualificazioni (si disputeranno tra oggi e domani).

In palio la qualificazione all’ottavo di finale da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense McDonald e l’argentino Cerundolo, prima di un ipotetico quarto di finale contro l’altro americano Tiafoe (atteso comunque da Evans e poi eventualmente da Monfils o Altmaier). La semifinale potrebbe essere contro uno tra il tedesco Zverev e il russo Rublev, mentre dall’altra parte del tabellone spiccano il russo Medvedev e il greco Tsitsipas.

Foto: Lapresse