Pattinaggio artistico: Rizzo parte in salita a Skate Canada 2023, Yamamoto conduce la gara

Parete in salita il cammino di Matto Rizzo a Skate Canada 2023, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico quest’anno in scena a Vancouver L’azzurro infatti ha ottenuto solo l’ottavo riscontro in occasione dello short program, posizionandosi a sei punti dal podio.

Un avvio difficile quello dell’azzurro, il quale ha perso punti preziosi nei primi due elementi, realizzando con qualche patema la combinazione quadruplo toelopp/doppio toeloop e il quadruplo loop singolo, entrambi viziati da un’esecuzione fallosa e da una rotazione non completa. Atterrando invece senza problemi il triplo axel il gioiellino azzurro ha ottenuto un punteggio di 74.99 (35.79, 39.20) con cui potrà comunque tentare una risalita non impossibile in vista del libero.

Gli errori dopotutto non sono mancati anche da parte di altri concorrenti: a ottenere lo score più alto è stato non a caso colui che ha sbagliato meno, ovvero Sota Yamamoto, leader con 89.56 (49.92, 39.64) dopo un programma imbastito dal quadruplo toeloop agganciato al triplo toeloop, dal quadruplo salchow e dal triplo axel. Una caduta nel quadruplo toeloop singolo ha invece rallentato la corsa del sudcoreano Junhwan Cha, secondo con 86.18 (45.06, 42.12). precedendo Kazuki Tomono, terzo con 81.63 (41.17, 41.46) con una rocambolesca caduta nella serie di passi e con un quadruplo toeloop atterrato con non pochi patemi.

Da segnalare poi la performance del favorito Kao Miura, rimasto attardato in quarta posizione con 80.80 (40.60, 40.20) a seguito di un problema con il toeloop singolo, ruotato solo da due giri e dunque chiamato non valido.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Sota YAMAMOTO JPN 89.56 1 2 Junhwan CHA KOR 86.18 2 3 Kazuki TOMONO JPN 81.63 3 4 Kao MIURA JPN 80.80 4 5 Mikhail SHAIDOROV KAZ 79.18 5 6 Conrad ORZEL CAN 77.68 6 7 Wesley CHIU CAN 76.94 7 8 Matteo RIZZO ITA 74.99 8 9 Aleksa RAKIC CAN 72.56 9 10 Liam KAPEIKIS USA 71.59 10 11 Mark GORODNITSKY ISR 70.69 11 12 Mihhail SELEVKO EST 70.18 12

Foto: LaPresse