Pattinaggio artistico, Miura-Kihara non parteciperanno a Skate America 2023. L’annuncio

Arriva la prima, importantissima, defezione in vista dell’inizio del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Nella giornata odierna infatti la coppia nipponica composta da Riku Miura-Ryuichi Kihara ha annunciato che non sarà della partita in occasione di Skate America, prima tappa della rassegna itinerante pianificata ad Austin da venerdì 20 a domenica 23 ottobre 2023. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato stampa diramato dalla Federazione Giapponese.

Nello specifico i Campioni del Mondo in carica hanno deciso di saltare l’evento a causa di un fastidio fisico, precisamente una spondilosi lombare, rimediata dal cavaliere intorno al mese di agosto, così come specificato nella nota:

“Abbiamo deciso di ritirarci da Skate America – si legge – Da agosto sento fastidio alla schiena e il dolore peggiora gradualmente. Ritornato in Canada, nostra base di allenamento, mi sono sottoposto ad una visita medica. Ora mi sto riguardando per riprendere rapidamente gli allenamenti. Il caloroso sostegno che riceviamo da molti è sempre di grande incoraggiamento. Grazie. Per favore continuate a sostenerci da ora in poi”.

Partirà dunque con un’assenza di peso il Grand Prix: nella scorsa annata sportiva infatti Miura-Kihara hanno vinto tutte le competizioni di prima fascia: dalle Finali di Torino (dove hanno preceduto Knierim-Frazier e Conti Macii), ai Four Continents (dove si sono imposti su Chan-Hakira Howe e su Stellato Dudek-Deschamps) oltre che ai Mondiali di Saitama (primi arginando nuovamente Knerim-Frazier e Conti-Macii).

