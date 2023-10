Pattinaggio artistico: gli azzurri affrontano le ultime gare della pre-season. Conti-Macii volano in Scozia

Si avvia verso la conclusione la pre season della stagione 2023-2024 di pattinaggio artistico. Questo weekend infatti tanti big della disciplina saranno impegnati tra l’Ungheria e il Regno Unito per testare per l’ultima volta i propri programmi prima dell’avvio della carovana del circuito ISU Grand Prix, il cui inizio è fissato il 19 ottobre ad Austin, sede di Skate America.

Ma andiamo con ordine. Una parte della Nazionale sarà di scena al Budapest Trophy, competizione inserita nel circuito ISU Challenger Series. Si tratta di una gara molto importante in quanto accoglierà due rappresentanti della squadra maschile in grande crescita: stiamo parlando di Gabriele Frangipani e di Nikolaj Memola. Il primo è reduce dal successo dell’Ondrej Nepela, mentre il secondo ha ben figurato sul ghiaccio di Espoo la settimana scorsa per il Finlandia Trophy, apparendo convincente soprattutto nel segmento più corto andando vicino a completare il quadruplo lutz, salto sempre più vicino alla sua realizzazione completa. Prevista poi la presenza della coppia di danza formata da Giorgia Galimberti e Matteo Libasse Mandelli.

Partiranno invece per la Scozia direzione Tayside Trophy Sara Conti-Niccolò Macii e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, due coppie d’artistico apparse per ragioni diverse in grande spolvero in queste prime battute della nuova annata sportiva. I detentori del titolo continentale (nonché bronzo iridato) disputeranno la loro terza gara stagionale con l’obiettivo di rimanere stabili oltre quota 200 punti nel totale, soglia importantissima per rimanere tra i primi tre del mondo.

Beccari-Guarise, coppia di recente formazione, è invece motivata ad alzare ancora di più l’asticella, proseguendo il proprio percorso di crescita e migliorando l’attuale personal best di 191.71 conquistato al Nebelhorn Trophy 2023.

Foto: Pier Colombo