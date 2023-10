Pattinaggio artistico: Hocke-Kunkel guidano una classifica corta a Skate America. Quinti Caldara-Maglio

Va in archivio lo short delle coppie d’artistico, segmento che ha aperto Skate America 2023, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Al termine del corto a piazzarsi in testa alla classifica sono stati i grandi favoriti del lotto, ovvero i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel, i quali hanno lasciato però la porta aperta accumulando un vantaggio minimo rispetto ai diretti inseguitori.

I teutonici stanziati all’IceLab di Bergamo hanno perso punti preziosi a causa del triplo salchow in parallelo, eseguito corto di rotazione e con caduta; una sbavatura che ha inchiodato il loro punteggio in zona 63.59 (35.09, 29.50) e che non gli ha permesso di staccare i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, secondi con 63.22 (34.29, 28.93) confezionando una prestazione senza particolari errori.

Leggermente più staccati poi al terzo posto i padroni di casa Chelsea Liu-Balazas Nagy, anche loro artefici di una prova pulita valutata 61.23 (33.92, 27.31).

Segnali positivi poi dagli azzurri Irma Caldara-Riccardo Maglio, bravi a registrare la quinta posizione con il nuovo season best scavalcando quota 50 con 52.22 (27.24, 24.98), score che testimonia uno short discreto, viziato da un paio di imprecisioni nel triplo rittberger lanciato e nella trottola finale.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 63.59 1 2 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 63.22 2 3 Chelsea LIU / Balazs NAGY USA 61.23 3 4 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD USA 52.59 4 5 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 52.22 5 6 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 50.60 6 7 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 49.51 7

Foto: Valerio Origo