Pattinaggio artistico: Pezzetta centra il 6° posto al Finlandia Trophy 2023. Trionfa Yelim Kim

Termina con il sesto posto di Anna Pezzetta il Finlandia Trophy 2023, gara internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2023/2024. La giovane atleta azzurra, alla sua seconda uscita stagionale, è salita di colpi anche nel segmento più lungo, riuscendo a migliorare il totale del Grand Prix Junior.

Malgrado un programma contrassegnato da molteplici sbavature la nativa di Bolzano ha fatto vedere per l’ennesima volta un grande potenziale, pronto ad esplodere nei prossimi appuntamenti. Con l’ottavo libero del lotto valutato 103.14 (51.49, 52.65) Pezzetta ha quindi totalizzato 163.20, score destinato a crescere sempre di più.

A vincere è stata invece Yelim Kim, autrice di una mini rimonta dal terzo posto che le ha permesso di superare ampiamente la concorrenza guadagnando 120.53 (62.00, 58.53) per 187.91, sette punti in più di Rinka Watanabe, seconda con 118.99 (56.69,59.30) per 180.36. Più staccata Anastasiia Gubanova, terza con 117.71 (55.09, 63.62) per 179.61.

Nella danza alla fine a spuntarla nettamente sono stati i finlandesi allenati da Maurizio Margaglio Juulia Turkkila-Matthias Versluis, abili a difendere la posizione sfruttando il vantaggio nella rhythm dance chiudendo con 193.73, due punti in più rispetto a Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, secondi con 191.14 precedendo i grandi favoriti del lotto, i canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen, risaliti al terzo posto con 188.56 pattinando il miglior libero e salendo così di quattro posizioni dopo la caduta nel set di twizzles chiamato invalido dal pannello nella rhythm dance.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Yelim KIM KOR 187.91 1 3 2 Rinka WATANABE JPN 180.36 3 4 3 Anastasiia GUBANOVA GEO 179.61 4 2 4 Nella PELKONEN FIN 179.31 7 1 5 Ava Marie ZIEGLER USA 173.60 2 6 6 Anna PEZZETTA ITA 163.32 5 8 7 Emmi PELTONEN FIN 162.02 11 5 8 Janna JYRKINEN FIN 159.85 10 7 9 Josefin TALJEGARD SWE 155.19 8 10 10 Tzu-Han TING TPE 152.25 12 9 11 Fiona BOMBARDIER CAN 145.70 9 14 12 Nataly LANGERBAUR EST 145.48 13 12 13 Seoyeong WI KOR 145.43 15 11 14 Alexia PAGANINI SUI 143.44 6 17 15 Kristina LISOVSKAJA EST 136.87 14 15 16 Mia RISA GOMEZ NOR 136.83 17 13 17 Angelina KUCHVALSKA LAT 130.75 16 16 18 Antonina DUBININA SRB 111.84 18 18 WD Oona OUNASVUORI FIN 39.15 19

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 193.73 1 2 2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 191.14 2 3 3 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 188.56 7 1 4 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 178.47 3 6 5 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 174.80 4 7 6 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 174.73 6 4 7 Oona BROWN / Gage BROWN USA 174.47 5 5 8 Lily HENSEN / Nathan LICKERS CAN 157.48 8 8 9 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN POL 109.29 9 9

Foto: Valerio Origo