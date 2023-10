Pallanuoto, Telimar-Brescia è il big match del quinto turno di Serie A1 prima della sosta

Il quinto turno della Serie A1 di pallanuoto maschile vedrà andare in scena domani il big match tra Telimar e Brescia: entrambe le formazioni arrivano dai successi nelle Coppe Europee, ma in campionato i palermitani vorranno riscattare lo stop di Salerno, mentre i lombardi devono recuperare il terreno perso in classifica.

Potrebbe continuare a braccetto la coppia di testa, con la Pro Recco, vittoriosa in Champions League, che ospita la Roma Vis Nova, mentre la Pallanuoto Trieste riceverà il Salerno, ma proprio per quanto accaduto al Telimar i giuliani, sconfitti nel derby di Euro Cup dall’Ortigia, non potranno dormire sonni tranquilli.

Il Savona, anch’esso reduce dalla sconfitta in Euro Cup, vuole puntellare il terzo posto in classifica nella trasferta di Roma in casa dell’Astra Nuoto, mentre l’Ortigia, vittorioso in Europa, vuole ripartire in campionato dopo la battuta d’arresto di Savona e dovrà affrontare il derby siciliano in casa del Catania.

Il Posillipo, reduce dalla prima vittoria in campionato, vorrà sfruttare il trend positivo nel difficile match interno contro il Quinto, infine il De Akker Team è chiamato alla trasferta di Camogli, con i liguri ancora fermi al palo. La Serie A1 poi si fermerà per i Giochi Panamericani e riprenderà mercoledì 8 novembre.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

5^ Giornata – sabato 21 ottobre 2023

14:00 ASTRA NUOTO ROMA – R.N. SAVONA RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

15:00 C.N. POSILLIPO – IREN GENOVA QUINTO Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

15:00 NUOTO CATANIA – C.C. ORTIGIA 1928 Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

15:00 PRO RECCO N e PN – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Recco (GE) – Piscina Comunale “A. Ferro”

15:00 SPAZIO R.N. CAMOGLI – DE AKKER TEAM Camogli (GE) – Piscina Comunale “G. Baldini”

16:00 PALLANUOTO TRIESTE – CHECK-UP R.N. SALERNO Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

16:00 TELIMAR – AN BRESCIA Palermo – Piscina Comunale Olimpica Diretta WPChannel

Classifica

PRO RECCO 12

PN TRIESTE 12

R.N. SAVONA 9

TELIMAR 9

CC ORTIGIA 1928 7

ASTRA NUOTO ROMA 6

IREN GENOVA QUINTO 6

AN BRESCIA 6

DE AKKER TEAM 4

CN POSILLIPO 3

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 3

NUOTO CATANIA 3

CHECK-UP RN SALERNO 3

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo