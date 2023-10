Pallanuoto, Serie A1 2023-2024: Savona batte Brescia, ok Pro Recco, Ortigia, Trieste e Telimar

Il weekend dedicato alle Coppe Europee costringe anche la Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, così come accaduto in ambito femminile, ad un corposo anticipo del programma della seconda giornata, con ben cinque match su sette giocati oggi, mentre De Akker-Catania e Nuoto Roma-Camogli restano calendarizzate per sabato 7.

Il big match di giornata era senza dubbio Savona-Brescia, e la sfida non ha deluso le attese: successo dei padroni di casa liguri per 11-10 grazie al gol di Durdic in superiorità numerica a 5″ dal termine. Dilagante invece la Pro Recco, che annichilisce il Posillipo, battuto con un largo 19-4: i campioni d’Italia e d’Europa arrivano a metà gara addirittura sul 13-1 prima di amministrare nella seconda parte.

Tre vittorie esterne nelle restanti gare: vincono per 8-15 Ortigia e Trieste, rispettivamente contro Salerno e Roma Vis Nova, mentre il Telimar passa per 8-10 in casa del Quinto. Gli aretusei piegano la resistenza dei campani nel terzo quarto, con un parziale di 6-1 che indirizza il match, mentre i giuliani battono i capitolini chiudendo la gara nell’ultimo quarto col parziale di 4-0, infine i palermitani passano in Liguria costruendo la vittoria nella seconda metà di gara dopo il 3-3 dei primi 16′.

TABELLINI

PRO RECCO-CN POSILLIPO 19-4

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki 3, G. Cannella 4, A. Younger 1, M. Iocchi Gratta 2, N. Presciutti 1, G. Echenique 1, F. Condemi 1, K. Kakaris, M. Aicardi 1, B. Hallock 2, T. Negri, Rossi 1. All. Sukno.

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma 1, F. Angelone, M. Rocchino, D. Varavallo, E. Aiello, M. Tubic, N. Cuccovillo 1, L. Briganti 2, F. Radojevic, A. Picca, E. Miraldi, R. Spinelli, E. Serino. All. Brancaccio.

Arbitri: Paoletti e Zedda.

Note – Parziali: 6-1 7-0 3-2 3-1. Spettatori 200 circa. Superiorità numeriche: Recco 3/8 + 2 rigori realizzati e Posillipo 2/12. Nessuno è uscito per limite di falli.

R.N. SAVONA-AN BRESCIA 11-10

R.N. SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev 1, P. Figlioli 2, M. Vavic, V. Rizzo 1, A. Urbinati 1, L. Bruni 1, E. Campopiano 1, M. Guidi 2, B. Durdic 1, B. Erdelyi 1, N. Da Rold, M. Bragantini. All. Angelini.

AN BRESCIA: P. Tesanovic, M. Del Basso 1, V. Dolce 1, F. Faraglia 1, D. Lazic, T. Gianazza 1, V. Renzuto Iodice 3, S. Guerrato 2, J. Alesiani, E. Manzi, M. Irving 1, A. Balzarini, F. Massenza Milani. All. Bovo.

Arbitri: Calabrò e Petronilli.

Note – Parziali: 4-3 2-2 3-2 2-3. Spettatori 300 circa. Superiorità numeriche: Savona 8/16, Brescia 6/17 +1 rigore. Urbinati (S) fuori per limite di falli a 7.46 del terzo tempo. Nel quarto tempo usciti Vavic (S) a 0.48, Balzarini (B) a 1.44, Del Basso (B) a 5.30, Guerrato (B) a 6.30. Uscito per gioco violento Alesiani (B) a 3.05 nel quarto tempo.

CHECK-UP RN SALERNO-CC ORTIGIA 1928 8-15

CHECK-UP RN SALERNO: G. Taurisano, M. Luongo, A. Fortunato 1, C. Sanges, G. Parrilli, D. Gallozzi 1, I. Vrbnjak 2, V. Gallo 3, D. Presciutti, Z. Bertoli 1, S. Maione, D. Pica, D. De Simone, M. Barela. All. C. Presciutti.

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 5, L. Giribaldi, G. La Rosa 1, S. Di Luciano 1, L. Cupido 2, A. Bitadze 1, A. Carnesecchi 1, A. Condemi 4, E. Trignali Capuano, F. Ferrero, C. Napolitano, G. Calabresi. All. S. Piccardo.

Arbitri: F. Brasiliano e L. Bianco.

Note – Parziali: 1-3 4-3 1-6 2-3. Usciti per limite di falli Giribaldi (O) nel terzo tempo, Presciutti (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: R.N. Salerno 4/10 (+ un rigore), C.C. Ortigia 8/12. Espulso Piccardo, allenatore Ortigia, nel secondo tempo per proteste; rigore annullato a Fortunato (S) nel terzo tempo per eccessiva lentezza nell’esecuzione. Spettatori 150 circa.

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO-PN TRIESTE 8-15

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti, A. Poli, N. Strkalj, L. Checchini, S. Russo, M. De Robertis 4, A. Agnolet, A. Viskovic 1, A. Narciso 1, L. Di Rocco 1, M. Antonucci 1, F. Castrucci, M. Serta. All. Calcaterra.

PN TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik 3, R. Petronio 4, R. Liprandi, M. Vrlic 1, G. Valentino 1, M. Dasic 4, A. Fumo 1, A. Razzi, L. Marziali 1, G. Bini, A. Mladossich, E. Caruso. All. Bettini.

Arbitri: D’Antoni e D. Bianco.

Note – Parziali: 2-2 1-3 5-6 0-4. Usciti per limite di falli Razzi (T) nel terzo tempo, Mladossich (T) e Di Rocco (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma Vis Nova 4/14 + 2 rigori e Pallanuoto Trieste 3/7 + un rigore. Ammoniti i tecnici Calcaterra (R) tra primo e secondo tempo e Bettini (T) nel terzo tempo. Spettatori: 150 circa.

IREN GENOVA QUINTO-TELIMAR 8-10

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, J. Gambacciani 1, A. Di Somma 1, S. Villa, G. Molina Rios 2, R. Ravina 2, A. Fracas, A. Nora, N. Figari, F. Panerai 2, J. Cavano, N. Gambacciani, A. Spoli, F. Ferrando. All. L. Bittarello.

TELIMAR: E. Jurisic, E. Marini, A. Vitale, E. Fabiano, A. Giorgetti 3, J. Hooper 2, A. Giliberti, M. Metodiev, F. Lo Cascio, D. Occhione 2, R. Lo Dico 1, Q. Woodhead 2, R. Girasole Nunez, A. Nuzzo. All. M. Baldineti.

Arbitri: A. Severo e S. Alfi.

Note – Parziali: 2-1 1-2 2-3 3-4. Usciti per limite di falli Figari (G) e Vitale (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 4/9, Telimar 3/14 (+ un rigore). Espulso per gioco violento Marini (T) nel quarto tempo. Spettatori 150 circa.

SERIE A1 2023-2024

Risultati della 2^ giornata

Mercoledì 4 ottobre

ore 16:00 Pro Recco-CN Posillipo 19-4 (6-1, 7-0, 3-2, 3-1)

ore 18:30 RN Savona-AN Brescia 11-10 (4-3, 2-2, 3-2, 2-3)

ore 20:00 Check-Up RN Salerno-C.C. Ortigia 1928 8-15 (1-3, 4-3, 1-6, 2-3)

ore 20:30 Roma Vis Nova-PN Trieste 8-15 (2-2, 1-3, 5-6, 0-4)

ore 21:00 Iren Genova Quinto-Telimar 8-10 (2-1, 1-2, 2-3, 3-4)

Sabato 7 ottobre

ore 15:00 De Akker Team-Nuoto Catania (Arbitri: Pinato e Cavallini)

ore 17:00 Astra Nuoto Roma-RN Camogli (Arbitri: Schiavo e Carmignani)

Classifica

TELIMAR 6

R.N. SAVONA 6

PRO RECCO 6

PN TRIESTE 6

CC ORTIGIA 1928 4

AN BRESCIA 3

IREN GENOVA QUINTO 3

DE AKKER TEAM* 1

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 0

CHECK-UP RN SALERNO 0

SPAZIO RN CAMOGLI* 0

CN POSILLIPO 0

NUOTO CATANIA* 0

ASTRA NUOTO ROMA* 0

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo