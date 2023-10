Pallanuoto femminile, Serie A1 2023-2024: L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma corsare negli anticipi della seconda giornata

Gli impegni in Champions League de L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma portano a due anticipi nella seconda giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile 2023-2024: sia la compagine etnea che quella capitolina vincono in trasferta e restano a braccetto a punteggio pieno in classifica, in attesa del match tra Padova e Trieste.

Patavine e giuliane si affronteranno mercoledì 11, dato che nel fine settimana entrambe giocheranno in Euro Cup. Si disputeranno regolarmente sabato 7, infine, Cosenza-Locatelli Genova, sfida tra neopromosse, e Brizz Nuoto-Bogliasco 1951, entrambi scontri tra formazioni alla ricerca dei primi punti.

L’Ekipe Orizzonte vince in trasferta per 8-12 a Rapallo, indirizzando il match nei primi due quarti e poi amministrando nella seconda parte di gara. Le etnee mettono subito le cose in chiaro nel primo periodo, chiuso in vantaggio per 6-1, arrivando sull’8-2 a metà gara. Le campionesse d’Italia vanno anche sul +8, poi le liguri accorciano sul 10-5 dopo il terzo quarto, poi senza ulteriori strappi si giunge al 12-8 finale per le etnee.

La SIS Roma passa a Monza per 6-18 in casa del Como Nuoto Recoaro, ma deve faticare per oltre un quarto prima di riuscire a trovare la chiave per vincere la partita. Dopo i primi 8′, infatti, il punteggio è di 3-3, poi la formazione capitolina dilaga, portandosi sull’8-4 a metà gara. E’ il solco decisivo, il Como non segna nel terzo periodo e la SIS vola sul 12-4, prima di allargare il gap nell’ultimo quarto fino al 18-6 definitivo per le romane.

TABELLINI

RAPALLO PN-L’EKIPE ORIZZONTE 8-12

RAPALLO PN: S. Caso, N. Zanetta, U. Gitto 2, A. Milicevic, C. Marcialis 1, L. Vanelo, G. Gnetti, B. Cabona, P. Kudella 1, D. Vomastkova, R. Bianconi 4, G. Lombella, L. Pizzimbone, C. Grasso. All. Antonucci.

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani 1, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri, C. Marletta 3, G. Gagliardi 1, M. Borisova 1, A. Longo 1, M. Leone, A. Condorelli. All. Miceli.

Arbitri: Rovida e Romolini.

Note – Parziali: 1-6 1-2 3-2 3-2. Spettatori 50 circa. Bettini fallisce un rigore nel quarto tempo a 1’40” (traversa). Superiorità numeriche: Rapallo 4/16 +2 rigori, Catania 3/9+ 2 rigori. Nessuna uscita per limite di falli.

COMO NUOTO RECOARO-SIS ROMA 6-18

COMO NUOTO RECOARO: C. Giacon, M. Romano’ 1, M. Fisco 1, J. Tedesco, E. Borg, A. Giraldo 1, F. Cattaneo, A. Iannarelli, B. Romano’ 3, A. Cassano, E. Mercatali, V. Martella, A. Volpato, S. Alberti. All. Pisano.

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti 1, G. Galardi 2, Gual Rovirosa 1, C. Ranalli 4, Papi, F. Troncanetti, L. Di Claudio, C. Nardini 2, S. Centanni 6, A. Cocchiere 1, S. Carosi 1, O. Sesena. All. Capanna.

Arbitri: Colombo e Rizzo.

Note – Parziali: 3-3 1-5 0-4 2-6. Superiorità numeriche: Como 0/6 + un rigore realizzato e Roma 5/9. Nessuna è uscita per limite di falli.

SERIE A1 FEMMINILE 2023-2024

Risultati della 2^ giornata

Mercoledì 4 ottobre

ore 15:00

Rapallo PN-L’Ekipe Orizzonte 8-12 (1-6, 1-2, 3-2, 3-2)

ore 17:30

Como Nuoto Recoaro-SIS Roma 6-18 (3-3, 1-5, 0-4, 2-6)

Sabato 7 ottobre

ore 14:00

Cosenza PN- US L.Locatelli

Arbitri: Navarra e Ricciotti

ore 16:00

Brizz Nuoto-Bogliasco 1951

Arbitri: Braghini e Nicolai

Mercoledì 11 ottobre

ore 20:00

Plebiscito Padova-PN Trieste

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE* 6

S.I.S. ROMA* 6

C.S. PLEBISCITO PD 3

RAPALLO PALLANUOTO* 3

PALLANUOTO TRIESTE 3

NETAFIM BOGLIASCO 1951 0

COSENZA PALLANUOTO 0

COMO NUOTO RECOARO* 0

BRIZZ NUOTO 0

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

* = una partita in più

Foto: Pier Colombo