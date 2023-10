Pallanuoto, Brescia passa per 17-8 a Bucarest in Champions League

Un primo quarto in equilibrio, poi il netto successo: il Brescia, nella terza giornata del Girone A della Champions League 2023-2024 di pallanuoto, passa per 17-78 in casa dei romeni dello Steaua Bucarest ed incamera tre punti fondamentali per riprendersi il secondo posto nel raggruppamento.

Nel primo quarto si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due compagini, che porta per due volte avanti i padroni di casa e per una gli ospiti, ma il risultato dice 3-3. Il secondo periodo è quello che spacca la partita: due gol di Irving, due di Alesiani e sigillo di Lazic per il 5-0 che spedisce il Brescia a metà gara sull’8-3.

Nella terza frazione il Brescia porta a 7 i gol consecutivi dal 2-3 della prima frazione, poi lo Steaua Bucarest torna al gol dopo 11’30”. I lombardi, però, allungano ancora e si portano sul 13-6 ad 8′ dal termine. Nell’ultimo quarto la doppietta di Faraglia porta il Brescia sul +10, poi i romeni siglano la rete del definitivo 8-17.

Poker di Mario Del Basso che, dopo i cinque gol in campionato contro il Catania, trascina il Brescia anche in Champions League, triplette per Faraglia e capitan Alesiani, doppiette di Lazic, Dolce ed Irving, rete di Gitto: i lombardi passano in Romania e guardano con fiducia al match contro il Sabadell, decisivo per il secondo posto.

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Gruppo A – 3a giornata

Risultati

VK Novi Beograd (SRB)-Astralpool Sabadell (ESP) 10-12

CSA Steaua Bucharest (ROU)-AN Brescia (ITA) 8-17

Classifica

Astralpool Sabadell (ESP) 7, VK Novi Beograd (SRB) 6, AN Brescia (ITA) 5, CSA Steaua Bucharest (ROU) 0.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti