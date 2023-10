Basket, esordio deludente per Sassari in Champions League: vince lo Szczecin per 93-85

Brutta sconfitta per Sassari nella prima giornata della fase a gironi (gruppo D) della Champions League 2023-2024 di basket. Alla Netto Arena di Stettino (Polonia), i ragazzi di Piero Bucchi faticano molto contro il King Szczecin e, nonostante un ultimo periodo da 25-8, sono costretti ad arrendersi per 93-85. Da segnalare per la squadra di casa i 19 punti e 10 rimbalzi di Morris Udeze e i 14 a testa di Avery Woodson e Jhonathan Dunn. Inutili invece per la compagine sarda i 15 punti a testa di Ousmane Diop e Filip Kruslin.

Dopo un inizio equilibrato (17-17), in cui Sassari cerca in più occasioni di allungare, senza però mai riuscirci veramente, i padroni di casa alzano il ritmo e con un parziale di 11-5 salgono sul +6 prima della fine del primo quarto (28-22). Il secondo periodo si apre con la tripla di Borowski e il canestro da due di Dunn, poi la compagine polacca continua a sfruttare le difficoltà offensive di Sassari per allungare ulteriormente con le triple dello stesso Dunn e Woodson e le giocate di Cuthbertson, Mazurczak e Meier (46-27). Gli ospiti non ci stanno e, dopo un attimo di stallo, riescono a recuperare fino al -9 (50-41) con il trio McKinnie-Whittaker-Kruslin, ma purtroppo la rimonta termina troppo presto: nell’ultimo minuto e mezzo del secondo quarto la squadra di casa cambia marcia e con i canestri di Dunn e Mazurczak e il gioco da quattro di Woodson torna ampiamente avanti (58-43) prima della sirena di metà partita.

Visto l’ampio svantaggio, a Sassari occorrerebbe una reazione immediata subito dopo la pausa lunga, ma questa non arriva e il gruppo di Arkadiusz Slawomir Miloszewski ne approfitta per incrementare ulteriormente il vantaggio fino al clamoroso +27, che arriva poco prima del 2/2 ai dalla lunetta di Diop in chiusura di terzo periodo (85-60). Nell’ultima frazione lo Szczecin abbassa i ritmi e trova sempre meno canestri, mentre dall’altra parte Sassari comincia a recuperare sempre più terreno con il terzetto Kruslin-Diop-Whittaker. Purtroppo però, il tempo a disposizione non è abbastanza per poter completare una rimonta dal -27 e la squadra di casa resta dunque saldamente avanti fino al 93-85 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

KING SZCZECIN – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 93-85 (28-22, 30-21, 27-17, 8-25)

Szczecin: Woodson 14, Labinowicz, Mazurczak 11, Samiec ne, Matczak ne, Dunn 14, Borowski 7, Meier 13, Udeze 19, Nowakowski 6, Zmudzki, Cuthbertson 9

Sassari: Cappelletti 5, Pisano ne, Treier 2, Tyree 3, Kruslin 15, Whittaker 11, Gentile S. 8, Gombauld 8, Diop 15, McKinnie 11, Charalampopoulos 7

Foto: fiba.basketball