Pallanuoto, i migliori italiani della quarta giornata di A1. Michele Mezzarobba trascina Trieste in testa alla classifica

Il quarto turno della Serie A1 di pallanuoto maschile ha visto il successo nel big match del Savona sull’Ortigia, nonché la sconfitta a sorpresa a Salerno del Telimar, ex capolista. Sono rimaste in testa a punteggio pieno, invece, la Pro Recco ed il Trieste, infine il Brescia si è rialzato dopo due sconfitte, la Roma Vis Nova è caduta al cospetto del Posillipo e, nel derby ligure, il Quinto ha strapazzato il Camogli.

I MIGLIORI ITALIANI DEL QUARTO TURNO DELLA SERIE A1

Lorenzo Bruni (Savona): il centroboa classe 1994 si carica sulle spalle la squadra nelle fasi più delicate del match e guida i liguri con una tripletta al successo contro l’Ortigia, scavalcando gli aretusei in classifica e portandosi al terzo posto, continuando nell’inseguimento alla coppia di testa.

Michele Luongo (Salerno): l’attaccante nato a Genova trascina i campani grazie ad una tripletta dal peso specifico davvero rilevante e dall’alto della sua esperienza (classe 1986) consegna i primi punti ai salernitani portando a casa lo scalpo del Telimar, fin qui imbattuto.

Niccolò Gambacciani (Quinto): il giovane attaccante, classe 2003, si dimostra letale in superiorità numerica, situazione nella quale mette a referto tutte le tre reti che portano la propria squadra a trionfare nel derby ligure contro il Camogli, in particolare con i due gol nell’ultimo quarto che chiudono definitivamente i conti.

Michele Mezzarobba (Trieste): l’attaccante triestino classe 2000 mette la firma su un altro match che certifica l’inizio sfolgorante della stagione dei giuliani, mettendo a segno una tripletta nella non facile trasferta di Bologna che si tramuta nel quarto successo consecutivo in campionato anche grazie ai suoi gol.

Mario Del Basso (Brescia): il difensore classe 1998 ex Telimar cala una cinquina nel match in cui i lombardi doppiano il Catania e si rilanciano in classifica dopo un difficile inizio di stagione in campionato in cui sono giunte due sconfitte consecutive dopo il vittorioso esordio.

Foto: LiveMedia/Marco Todaro