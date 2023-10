Pallanuoto, la Pro Recco batte di misura l’Olympiacos e resta in testa a punteggio pieno in Champions League

Resta a punteggio pieno la Pro Recco nella Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i liguri, campioni in carica, nella terza giornata del Girone B superano di misura, per 12-11, i greci dell’Olympiacos nel match giocato a Chiavari.

Nel primo quarto l’inizio è pessimo per i liguri, che si ritrovano sotto 0-3 dopo meno di 4’30”, poi un rigore di Fondelli sblocca la Pro Recco, che rimonta e trova il 3-3 a 5″ dal primo intervallo. Nel secondo parziale si va avanti ancora a strappi, con l’Olympiacos che scappa sul 3-5 ed i liguri che rientrano sul 5-5. I greci si riportano sul 5-7, ma la Pro Recco risponde con tre reti di fila e Condemi a 3″ dal secondo intervallo griffa il primo vantaggio ligure (8-7).

Nel terzo periodo i campioni in carica provano ad allungare sul 9-7, ma gli ellenici rientrano sul 9-9, poi sull’11-9, ma l’Olympiacos accorcia sull’11-10, con cui si entra negli ultimi 8 minuti. Nell’ultimo quarto Hallock sigla il 12-10, i greci accorciano su rigore a 1’32” dal termine, ma poi sprecano la superiorità numerica a 25″ dal termine e la Pro Recco può esultare, vincendo per 12-11.

Il commento del tecnico dei liguri, Sandro Sukno, al sito ufficiale della Pro Recco: “Abbiamo incontrato una squadra fortissima, complimenti a loro e ai miei ragazzi, abbiamo iniziato sullo 0-3 soffrendo anche in attacco per merito del loro portiere che ha parato benissimo. Poi però la squadra si è ripresa e questo vuol dire che c’è un grande gruppo. I tre punti conquistati oggi ci avvicinano all’obiettivo del passaggio del turno“.

TABELLINO

PRO RECCO- OLYMPIACOS 12-11

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2, Cannella 1, Younger 1, Fondelli 2, N. Presciutti, Echenique, F. Condemi 3, Kakaris, Iocchi Gratta, Hallock 2, Negri. All. Sukno.

Olympiacos: Bijac, Loncar 1, Gkillas 2, Genidounias 2, Fountoulis 1, Gouvis, Dervisis 2, Buslje 1, Alafragkis 1, Dimou, Nikolaidis 1, Papanastasiou, Zerdevas. All. Koljanin.

Arbitri: Alexandrescu (Romania) e Kovacs Csatlos (Ungheria).

Note – Parziali: 3-3, 5-4, 3-3, 1-1. Superiorità numeriche: Pro Recco: 5/11, Olympiacos: 4/14. Rigori: Pro Recco: 1/1, Olympiacos 1/2. Usciti per limite di falli Presciutti (PR), Cannella (PR), Fondelli (PR), Iocchi Gratta (PR) e Buslje (O) nel quarto tempo.

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Gruppo B – 3a giornata

Risultati

WPC Dinamo Tbilisi (GEO)-Jug Adriatic Dubrovnik (CRO) 5-12

Pro Recco (ITA)-Olympiacos Piraeus (GRE) 12-11

Classifica

Pro Recco (ITA) 9, Olympiacos Piraeus (GRE) 5, Jug Adriatic Dubrovnik (CRO) 4, WPC Dinamo Tbilisi (GEO) 0.

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo