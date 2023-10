Pallamano femminile, l’Italia cede in casa alla Slovenia per 31-18 nelle qualificazioni agli Europei 2024

La Slovenia vince in scioltezza contro l’Italia per 31-18 nella seconda partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Dopo la sconfitta ad opera della Francia arriva una nuova battuta d’arresto per le azzurre che, in quel di Chieti, non sono riuscite a fare la differenza contro il team diretto dal montenegrino Dragan Adzic.

Tjaša Stanko, Nina Zulić ed Ema Albina hanno portato subito davanti le ospiti. Le slovene hanno saputo fare la differenza mettendo in crisi le azzurre. La compagine che ha dominato il match disputato negli scorsi giorni contro la Lettonia ha condotto anche oggi non lasciando scampo alle italiane, che solo nella seconda parte del primo tempo sono riuscite a ricucire il margine con le rivali.

Il primo parziale si è concluso sull’8-13. Aurora Gislimberti e Ilaria Dalla Costa hanno guidato il recupero delle nostre connazionali, che successivamente hanno faticato a tornare in partita in occasione della seconda parte dell’incontro, in crisi sotto gli assalti da parte di Maya Svetik.

Il gap è salito a favore delle slovene: 8-15 è diventato il risultato provvisorio di un confronto che ha continuato a restare nelle mani della Slovenia. Lentamente sono diventati 10 i gol di scarto a favore le rivali delle italiane, che nei 5 minuti conclusivi hanno tentato invano di togliersi qualche soddisfazione.

31-18 è stato il risultato finale: la Slovenia ha colto la seconda vittoria consecutiva a discapito dell’Italia, che ora dovrà prepararsi al meglio verso i prossimi decisivi impegni in vista dell’ipotetica qualificazione agli Europei 2024.

La Lettonia attende ora la nostra Nazionale l’anno prossimo per altre due importanti sfide in vista della rivincita contro la Francia la Slovenia. Da febbraio riprenderà il cammino verso l’ipotetica partecipazione del Bel Paese alla rassegna continentale che si svolgerà a fine 2024.

Foto. FIGH