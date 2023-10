Pallamano femminile, Italia travolta dalla Francia nelle qualificazioni agli Europei 2024

Al Palacium di Villeneuve d’Ascq, Francia e Italia si sono misurate in un match valido per la prima giornata del percorso di qualificazione agli Europei Femminili 2024 di pallamano.

LA CRONACA DI FRANCIA-ITALIA

In territorio transalpino non c’è mai partita. Le padrone di casa partono fortissimo mettendo subito le cose in chiaro: parziale iniziale di 16-3, con le azzurre soggiogate dalla cilindrata delle rivali che, trascinate da Valentini, Nze Minko e Toublanc dilagano. Una rete dopo l’altra sino al 29-9 dell’intervallo, con l’Italia che ogni tanto prova a ridestarsi con le marcature di Rossomando e Manijlovic.

Nella ripresa la musica non cambia. La Francia non rallenta neanche un po’. Si arriva al 40-12, mentre il tempo scorre verso la fine. Le campionesse olimpiche aggiornano mano mano il tabellino, sino a quando il match non si chiude con lo score definitivo. L’ultimo gol è quello del 50-16, ancora di Toublanc. Finisce così La prossima partita in agenda per le azzurre è fissata per il 15 ottobre, alle ore 18, a Chieti, contro la Slovenia, nella seconda giornata del Gruppo 4.

Foto: FIGH