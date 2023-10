Pagelle Lazio-Fiorentina 0-0: Felipe Anderson ci prova, Terracciano è un muro. Duncan spento

A partire dalle ore 20.45 di oggi, la Lazio di Maurizio Sarri ha affrontato la Fiorentina di Vincenzo Italiano all’Olimpico.

PAGELLE LAZIO-FIORENTINA 0-0

LAZIO

Provedel 6,5: risponde “presente” quando viene chiamato in causa. Si fa trovare pronto anche in fase di impostazione nel gioco con i piedi.

Lazzari 5,5: con Nico Gonzalez alterna momenti di controllo e momenti di sofferenza.

Patric 6,5: roccioso in tante situazioni, ogni tanto prova anche a proporsi sganciandosi dalla sua zona di competenza.

Romagnoli 6: fa “su e giù” per comandare il reparto riuscendo anche a sbrogliare, di testa, qualche situazione potenzialmente pericolosa.

Marusic 5,5: come Lazzari, anche lui fa fatica sull’esterno ad affrontare un Ikone frizzante.

Guendouzi 5,5: disperde tante energie in tutte e due le fasi, anche se spesso non riesce a trovare il timing giusto per rendersi pericoloso (dal 67′ Kamada).

Rovella 6: un po’ imballato all’inizio della gara, si ritrova piano piano con una prestazione tutto sommato ordinata (63′ Cataldi).

Luis Alberto 6,5: sale di colpi man mano che il tempo scorre andando anche vicino al gol (dal 67′ Vecino).

Felipe Anderson

Castellanos (dal 78′ Immobile)

Zaccagni (dal 78′ Pedro)

FIORENTINA



Terracciano 7: si oppone in maniera attenta e reattiva ai tentativi biancocelesti di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Parisi 6,5: schierato inusualmente a destra porta a casa una prestazione più che sufficiente, in una zona di campo non sua.

Milenkovic 6: alterna ottime chiusure a uscite troppo avventurose. Fra alti e bassi mostra comunque una buona tenuta.

Martinez Quarta 6,5: è in un grande periodo di forma e si vede. Solidissimo sotto tutti i punti di vista.

Biraghi 5,5: ha qualche chance in proiezione offensiva, ma non la sfrutta. In difesa non è ineccepibile nei duelli con Lazzari e Felipe Anderson (79′ Ranieri)

Arthur 6: partita ordinata, senza particolare guizzi, ma con un ritmo costante che tiene “in temperatura” il centrocampo della viola (71′ Maxime Lopez).

Duncan 5: è il peggiore della fiorentina nel primo tempo, venendo anche ammonito, e infatti Italiano lo sostituisce anzitempo (46′ Mandragora).

Ikonè

Bonaventura (62′ Barak)

Gonzalez

Beltran (62′ Nzola)

Foto: Lapresse