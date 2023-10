Padel, arrivano i big al Fip Platinum Sardegna, Chingotto: “Che bello giocare qui”

Al TC Cagliari sta per arrivare il momento dei big. Giovedì, giorno degli ottavi di finale del FIP PLATINUM Sardegna, torneo internazionale di padel promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con il Patrocinio del Comune di Cagliari, debutteranno le coppie più attese, le prime teste di serie, esentate dal giocare il primo turno che si è disputato tra martedì e mercoledì.

Federico Chingotto e Mike Yanguas (teste di serie n.1) esordiranno per ultimi, sul campo Centrale, in un match in programma non prima delle 18.00: avversari Barahona/Garcia. Due campioni assoluti, abituati a giocare con due leggende (Chingotto con Paquito Navarro, Yanguas con Fernando Belasteguin), ma che sono pronti a unire il loro talento per infiammare il pubblico di Cagliari. “È la terza volta che vengo in Sardegna, mi piace molto giocare qui”, il commento di Chingotto appena giunto al Tennis Club per l’allenamento serale. L’argentino arriva da protagonista atteso del torneo, ma per ora non si sbilancia: “Io favorito? Si vedrà, sarà il campo a decidere”.

Parlando di talento, impossibile ignorare la coppia ‘Momo’ Gonzalez/Javier Garrido (tandem n.2 del seeding), che giocherà invece il secondo match sempre sul campo Centrale (il programma inizierà alle ore 10) contro gli spagnoli Fernandez/Cardona. Nel pomeriggio, sempre sul “Centre Court”, debutterà un altro giocatore che ha fatto la storia del padel, Maxi Sanchez, anche lui appena sbarcato a Cagliari: “Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di giocare”, ha detto l’argentino. “El Tiburón” scenderà in campo con il connazionale Luciano Capra, con cui è stato protagonista due mesi fa di un grande torneo a Madrid (i due insieme sono arrivati fino in semifinale, prima di perdere per 3-6 6-2 7-5 contro Arturo Coello e Agustin Tapia).

Attesa anche per ‘Coki’ Nieto e Javier Rico, di scena sul campo n° 1 (secondo match dalle 10) contro gli italo-argentini Nicolas Suescun e Facundo Dominguez. E a proposito di italo-argentini, bene Denis Perino, che oggi ha vinto il suo match di primo turno in coppia con Huete Hernandez.

Giovedì torneranno in campo anche le italiane nel tabellone femminile: Carolina Orsi affronterà, insieme alla sua compagna spagnola Carla Mesa, Sara Pujals Perez e Arantxa Soriano Perez, mentre per Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena ci saranno le lucky loser Alegre Masnou/Van fer Hoek, visto il forfait di Carmen Goenaga Garcia e Lucia Martinez Gomez (3), che si unisce a quello di Maria Virginia Riera e Tamara Icardo (1).

Foto: padelfip