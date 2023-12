Milano Premier Padel P1 2023: giornata di grande spettacolo all’Allianz Cloud, avanzano tutti i big

Si è conclusa poco fa un’altra magnifica giornata al Milano Premier Padel P1, ultimo torneo stagionale del circuito Premier Padel. All’interno di un Allianz Cloud quasi pieno, si sono disputati oggi tutti i quarti di finale di entrambi i tabelloni e lo spettacolo è stato davvero tanto. Ecco tutto quello che è successo.

Nel torneo maschile hanno rispettato il pronostico Juan Lebron e Alejandro Galan: i due spagnoli, numeri 1 del seeding, hanno giocato una buona partita contro Mendez/Rico e si sono imposti per 6-2 6-3. I Galacticos hanno così strappato il pass per la semifinale di domani, dove ad attenderli ci saranno Paquito Navarro e Federico Chingotto (4), usciti vincitori nella giornata odierna dalla sfida contro Tello/Ruiz (6) con il punteggio di 6-2 7-5.

L’altra semifinale maschile che si è delineata quest’oggi è stata Arturo Coello/Agustin Tapia (2) contro Martin Di Nenno/Franco Stupaczuk (3), dopo che queste due coppie hanno vinto i loro rispettivi match di quarti di finale: Coello e Tapia hanno battuto Momo Gonzalez/Garrido (7) per 6-7(1) 3-6 7-5 in seguito a due ore e 9 minuti di grandissimo padel, mentre i Superpibes si sono imposti contro Zapata/Guerrero con un buon 6-4 6-2. Da segnalare che in virtù del risultato odierno, Coello ha messo al sicuro la prima posizione del ranking fino alla fine della stagione.

Se in campo maschile giocheranno dunque le semifinali tutte le quattro coppie teste di serie, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il torneo femminile, vista l’eliminazione ai sedicesimi di Triay/Ortega per mano delle giovani Goenaga/Martinez. Sono però arrivate alle semifinali tre delle quattro prime coppie del seeding, grazie alle vittorie nel secondo turno (dopo il bye al primo), negli ottavi e nei quarti di oggi.

Entrando nello specifico di quanto successo nella giornata odierna, le numero 1 al mondo Ariana Sanchez e Paula Josemaria hanno sconfitto Icardo/Riera (5) con un doppio 6-3 e hanno raggiunto al penultimo atto della parte alta del tabellone Delfina Brea e Bea Gonzalez (3), capaci oggi di superare Jensen/Virseda (8) nel primo incontro di giornata per 6-1 6-4. Nella parte bassa del tabellone, invece, si sono qualificate per la semifinale le numero 4 del seeding Alejandra Salazar/Sofia Araujo (6-4 4-6 6-1 contro Llaguno/Sainz) e Castello/Osoro (6-3 4-1 e ritiro contro Goenaga/Martinez).

Foto: PadelFip