Milano Premier Padel P1 2023, tutto facile per i big negli ottavi di finale. Eliminate tutte le italiane

È calato da poco il sipario su un’altra giornata del Milano Premier Padel P1 2023, ultimo evento stagione del circuito Premier Padel. In un Allianz Cloud sempre più ricco di spettatori, si sono disputati quest’oggi tutti i match validi per gli ottavi di finale di entrambi i tabelloni e lo spettacolo è stato molto. Andiamo a vedere quello che è successo.

Nel tabellone maschile è stato tutto facile per Juan Lebron e Alejandro Galan: i due spagnoli, numeri 1 del seeding, hanno dominato dall’inizio alla fine contro Fernandez/Rubio e si sono imposti con un doppio 6-1. Lebron e Galan si sono così assicurati il quarto di finale contro Mendez/Javier Rico, oggi capaci di battere Arroyo/Alonso (14) con un doppio 6-4.

Hanno poi rispettato i pronostici anche tutte le altre migliori teste di serie: Arturo Coello e Agustin Tapia (2) hanno superato Nieto/Sanz (10) con un doppio 6-4, Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno (3) hanno battuto Munoz/Bautista per 6-4 6-3 e, infine, Paquito Navarro e Federico Chingotto (4) si sono imposti per 6-2 6-3 contro i finalisti dell’anno scorso Bergamini/Ruiz (9).

Resta dunque ancora viva la possibilità che in semifinale ci arrivino le prime quattro coppie teste di serie, ma per far sì che questo diventi realtà servirà che Tapia/Coello, Stupa/Di Nenno e Paquito/Chingotto vincano domani rispettivamente contro Gonzalez/Garrido (oggi 6-4 6-2 contro Campagnolo/Esbri), Zapata/Guerrero (passati ai quarti grazie al ritiro di Belasteguin/Yanguas, arrivato a causa di un infortunio dell’argentino) e Tello/Ruiz (7-5 6-0 contro Barahona/Garcia).

Nel tabellone femminile Paula Josemaria e Ariana Sanchez non hanno deluso: le numero 1 al mondo hanno annientato Rodriguez/Talavan per 6-0 6-1 e si sono assicurate il quarto contro Icardo/Riera (oggi 6-3 1-6 6-1 contro le giovanissime Alonso/Ustero). Bene poi anche Delfina Brea e Bea Gonzalez (3), che hanno distrutto Clasca/Piltcher con un doppio 6-0 e si sono guadagnate il match di domani contro Jensen/Virseda (oggi 6-0 6-2 contro le italiane Carlotta Casali ed Emily Stellato).

Successi infine anche per Alejandra Salazar/Sofia Araujo (4) e Jessica Castello/Aranzazu Osoro (6): le prime hanno stravinto contro Barrera/Merino per ritiro di queste ultime sul 6-0 4-0 e hanno conquistato il quarto contro Llaguno/Sainz (oggi 7-6 6-2 contro l’italiana Carolina Orsi e la spagnola Carla Mesa), mentre Castello/Osoro si sono imposte contro Martinez/Perez per 6-7(6) 6-1 6-4 e si sono garantite l’incontro di domani contro le sempre più sorprendenti Goenaga/Martinez (oggi doppio 6-4 contro Canovas/Velasco dopo la magnifica vittoria di ieri contro le teste di serie n.2 Triay/Ortega).

