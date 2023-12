Milano Premier Padel P1 2023, nessuna sorpresa nel tabellone maschile. Giornata positiva per l’Italia, eliminate Triay/Ortega

È proseguito oggi il Milano Premier Padel P1 2023, ultimo torneo stagionale del circuito Premier Padel. All’Allianz Cloud si sono disputati i restanti incontri validi per i sedicesimi di finale di entrambi i tabelloni (maschile e femminile) e il divertimento non è assolutamente mancato. Andiamo a vedere cosa è successo nelle partite più importanti di giornata.

In campo maschile hanno iniziato con il piede giusto i campioni in carica di questo torneo, ovvero Alejandro Galan/Juan Lebron. I due spagnoli, numeri 1 del seeding, hanno giocato un match di grande solidità contro Cardona/J. Ruiz e si sono imposti agilmente per 6-3 6-4 in un’ora e 18 minuti, guadagnandosi l’ottavo di finale contro Fernandez/Gonzalo Rubio.

Successo in due parziali anche per i dominatori di questa stagione Arturo Coello/Agustin Tapia (2), che hanno superato Vilarino/Oria (qualificati) per 7-5 6-2 e hanno raggiunto Nieto/Sanz al prossimo turno. Hanno invece dovuto giocare per tre set Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno (3), prima di battere Lamperti/Jimenez per 5-7 7-5 6-1 in un’ora e 58 minuti. Per i Superpibes ora agli ottavi ci sarà la sfida contro Munoz/Bautista.

Tra i big hanno poi rispettato i pronostici anche Fernando Belasteguin/Mike Yanguas (5) e Juan Tello/Alex Ruiz (6): i primi hanno sconfitto Quilez/Bueno con un doppio 6-4, mentre Tello/Ruiz si sono imposti contro Tison/Garcia con un doppio 7-6.

Per quanto riguarda invece le donne, ha stupito molto l’eliminazione di Gemma Triay e Marta Ortega (teste di serie n.2). Le vincitrici dell’Italy Major Premier Padel sono incappate in una brutta giornata e si sono arrese alle giovani spagnole Carmen Goenaga (classe 2004) e Lucia Martinez Gomez (autrici entrambe di un’ottima partita) con il punteggio di 6-2 6-4. Tutto facile invece per le numero 1 al mondo Paula Josemaria e Ariana Sanchez, che hanno annientato Bellver/Rodriguez per 6-3 6-1 e si sono assicurate l’ottavo di finale contro Rodriguez/Talavan.

In casa Italia è stata una giornata certamente positiva. In mattinata le campionesse nazionali in carica Emily Stellato e Carlotta Casali hanno battuto le spagnole Martinez/Ruiz per 6-2 7-6(5), dopo aver annullato anche un set point nel secondo set; nel pomeriggio, invece, Carolina Orsi, in coppia con la spagnola Carla Mesa, ha superato le iberiche Caparros/Fassio per 7-6(5) 6-4. Ora agli ottavi di finale Stellato e Casali dovranno sfidare Jensen/Virseda (8), mentre Orsi e Mesa avranno il match contro Llaguno/Sainz (7).

Foto: PadelFip