Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: “Tra le soluzioni per la pista da bob si valuterà anche Torino”

Tra le notizie più importanti della settimana a livello sportivo, soprattutto in Italia, c’è quella della pista da bob in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 che non sarà costruita nelle due località che ospiteranno i Giochi, come ufficializzato da Giovanni Malagò.

Sembrava ormai scontata dunque una trasferta all’estero per gli atleti di slittino, bob e skeleton, con la manifestazione a Cinque Cerchi che non sarebbe stata più casalinga.

Oggi però Andrea Abodi, a margine di Ceo For Life a Roma, ha ridato una speranza agli sportivi azzurri. Infatti c’è ancora una possibilità che si gareggi nel Bel Paese: “Non ci sono risorse incrementali da parte del Governo, bisogna trovare altre soluzioni. Si valuterà anche Torino, nessuno ha mai detto il contrario”.

E ancora: “A noi interessa mettere in condizione chi deve decidere dove si faranno le competizioni, ovvero la fondazione Milano-Cortina e il Cio, di trovare una soluzione rispettosa del programma olimpico e paralimpico. Parteggiamo per la soluzione migliore possibile presa sulla base delle analisi che ci stanno arrivando”.

Su Torino: “In questo momento ho documenti datatati 2013, con il presidente della Regione Piemonte Cirio siamo rimasti d’accordo che entro lunedì ci sarebbe arrivata la documentazione aggiornata, poi i tecnici la valuteranno”.

Foto: Lapresse