Nuoto, Manuel Frigo esalta Ceccon: "Il più talentuoso del mondo. Se vuole fare i 100 sl..."

Si avvicina una stagione durissima per il nuoto: Europei, Mondiali, Olimpiadi, Coppa del Mondo. Di tutto e di più: pronto a gareggiare anche uno delle stelle della staffetta azzurra argento ai Mondiali, Manuel Frigo, intervistato da Enrico Spada ed Aglaia Pezzato nella consueta trasmissione Swim2U.

Prossimo appuntamento quello della Coppa del Mondo: “Farò 50, 100, 200 stile libero. Siamo all’inizio però manca anche un mese ai campionati assoluti, quindi la preparazione è stata diversa rispetto agli altri anni. Vengo da tre settimane di altura, sono anche curioso di fare una gara per vedere come reagisco. Spero di fare delle belle gare, soprattutto un bel 100. Il livello sarà alto a Budapest. Vediamo cosa viene fuori”.

Un programma intensissimo: “Evito quest’anno tutte le gare in vasca corta, non farò neanche gli Europei. Ci sarà il campionato italiano assoluto a fine novembre che qualificherà ai Mondiali di febbraio a Doha e anche per le Olimpiadi, con dei tempi più bassi rispetto a marzo. Poi più avanti gli Assoluti primaverili, prima del Settecolli che sarà l’ultima chance”.

Parlando della 4×100 stile libero, a medaglia ai Mondiali e grande chance per le Olimpiadi: “Ci avevano dato quasi per morti prima di Fukuoka, anche all’estero abbiamo letto che arrivavamo lì come outsider. Invece ci è mancato pochissimo per andare a vincerla. Noi sapevamo che non valevamo i tempi fatti prima, ma molto di più. Penso che quest’anno bisogna fare meglio fin da subito e nuotare subito forte”.

Sui giovani che stanno arrivando: “È un bene che ci siano anche in Italia. Quest’estate hanno fatto delle belle gare ai Mondiali e gli Europei junior, speriamo che continuino con la loro crescita, li aspettiamo. È la natura dello sport con i giovani crescono. Quando arriverà la nostra ora smetteremo, ma adesso c’è ancora tempo”.

A livello individuale: “Mi viene meglio la staffetta che l’individuale, ma sto provando a migliorare perché altrimenti rischio di star fuori anche dalla staffetta. Cerco di migliorare sulla subacquea, dove perdo tanto”.

Su Ceccon: “Thomas per me potrebbe fare qualsiasi gara, è il più talentuoso al mondo. Quello che gli riesce bene deve farlo, deve andare a Parigi a cercare di vincere tutto quello che fa. Farà le sue valutazioni nel caso, se vuole fare i 100 sl c’è poco da fare”.

L’INTERVISTA COMPLETA A MANUEL FRIGO

Photo LiveMedia/Fabrizio Corradetti