NBA, risultati della notte (31 ottobre): Doncic, Jokic e Curry illuminano i parquet. Gallinari e Fontecchio, poca fortuna

Ancora una lunga notte NBA con undici partite. Niente supplementari stavolta, e sostanzialmente un unico punteggio veramente tirato, ma i numeri dei singoli lasciano capire quanto, anche stavolta, di materiale ce ne sia a livello importante. La notizia, però, col tempo diventa quella fuori dal campo: i Philadelphia 76ers sono riusciti (finalmente, dal loro punto di vista) a mandare via James Harden, destinazione Los Angeles Clippers.

Gli Charlotte Hornets (1-2) non riescono a tenere a bada i Brooklyn Nets (1-2): prima vittoria per la franchigia ospite con un 121-133 che porta la firma di Cam Thomas (33 unti), Mika Bridges (24) e Ben Simmons (che sfiora la tripla doppia: 11-10-8). Per gli Hornets 23 di Terry Rozier e 22 dalla panchina di Brandon Miller. Gli Indiana Pacers (2-1) incassano la prima sconfitta contro i Chicago Bulls (2-2). 105-112 il finale anche in virtù di un decisamente ispirato Nikola Vucevic (24 e 17 rimbalzi); 23 per Zach LaVine e 20 per DeMar DeRozan. Per i Pacers 20 e 11 di Myles Turner e 19 con 13 assist di Tyrese Haliburton.

Un primo quarto irreale, da 19-42, regala ai Boston Celtics (3-0) tutto nella trasferta vittoriosa sui Washington Wizards (1-2). Con Jaylen Brown e Jayson Tatum che fanno 36 e 33 c’è ben poco da fare; per i Wizards 21 di Kyle Kuzma e 14 dalla panchina per Eugene Omoruyi. Danilo Gallinari, in 16’11”, colleziona 3 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. Meno fortunato Simone Fontecchio, ancora tenuto in panchina dagli Utah Jazz (1-3), che nonostante i 27 14 di Lauri Markkanen e i 22 e 13 di Walker Kessler devono arrendersi per 110-102 di fronte ai Denver Nuggets (4-0), che fanno registrare Nikola Jokic ancora in tripla doppia (27-10-11), ma anche Jamal Murray con 18 e 14. A proposito di imbattute, restano per ora immacolati i Dallas Mavericks (3-0), vittoriosi anche sui Memphis Grizzlies (0-4) per 110-125: è Luka Doncic il re della serata con la tripla doppia da 35-12-12, cosa contro la quale i 30 di Jaren Jackson Jr. e Desmond Bane e i 23 di Marcus Smart possono poco, specie senza un gran supporto dal resto della squadra.

Una meravigliosa notte da 41 punti di Dejounte Murray regala agli Atlanta Hawks (2-2) un bel 127-113, con tanto di ribaltamento della situazione e ultimi due quarti inappuntabili, nei confronti dei Minnesota Timberwolves (1-2); rilevante anche l’aiuto dei 24 di Trae Young, mentre ai T’wolves non bastano i 31 di Anthony Edwards e le triple doppie di Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert. I Toronto Raptors (1-3) cedono per 91-99 ai Portland Trail Blazers (1-3), che sfruttano i 22 di Jerami Grant, i 21 di Malcolm Brogdon e i 10 con 23 rimbalzi di DeAndre Ayton. Ai canadesi non bastano i 20 e 12 di Scottie Barnes.

Per i Milwaukee Bucks (2-1) è una bella notte, quella che li porta a battere i Miami Heat (1-3) per 122-114. Ci pensano Giannis Antetokounmpo (33) e Damian Lillard (25) contro i 35 di Tyler Herro. A livello di star, risposta adeguata di Steph Curry, che si rimette un vestito da 42 punti e porta i Golden State Warriors (3-1) al 102-130 sui New Orleans Pelicans (2-1). Per i padroni di casa 19 di Zion Williamson.

Gli Oklahoma City Thunder (3-1) battono i Detroit Pistons (2-2) per 124-112 con 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 21 di Josh Giddey, neutralizzando i 7 in doppia cifra dei Pistons di cui 20 di Jaden Ivey e 17 di Cade Cunningham. I Los Angeles Lakers (2-2), infine, trovano un gran Anthony Davis (26 e 19 rimbalzi) in coabitazione con D’Angelo Russell (28) e LeBron James (19) per battere in volata gli Orlando Magic (2-2). Nel 106-103 finale ai Magic non bastano i 17 dalla panchina di Gary Harris e i 16 di Franz Wagner.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Foto: LaPresse