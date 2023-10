NASCAR, parte da Las Vegas la lotta per il ‘Championship 4’. Chi sarà il primo a passare in finale?

Inizia finalmente da Las Vegas il ‘Round of 8’, penultima importantissima fase dei Playoffs per quanto riguarda la NASCAR Cup Series. Lo Stato del Nevada inaugura un mese oltremodo impegnativo per tutti i protagonisti, le prossime tre settimane eleggeranno infatti i quattro piloti che successivamente si contenderanno il tiolo nel ‘Championship 4’ di Phoenix.

Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5), Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), Ryan Blaney (Penske Ford #12), Chris Buescher (RFK Racing Chevrolet #17), Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota #19 ), Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45), sono ancora presenti nel gruppo dopo l’Elimination Race di settimana scorsa al ‘Charlotte Roval’, pista che come sempre non ha mancato di regalare emozioni.

Un eventuale successo questo week-end da parte di uno dei protagonisti presenti nei Playoffs permette l’accesso diretto alla finalissima. Tutti proveranno sicuramente di cogliere l’occasione al fine di poter disputare con una relativa serenità le ultime due settimane prima di una singola e decisiva competizione.

Las Vegas è l’ultimo ovale tradizionale da 1 miglio e mezzo presente nel calendario della NASCAR Cup Series, successivamente ci si sposterà infatti ad Homestead-Miami (ovale unico nel proprio genere anche se sempre da 1 miglio e mezzo) prima della tappa di Martinsville (short-track).

Joey Logano vinse lo scorso anno, il #22 di Ford non è presente nella contesa per il titolo. Martin Truex Jr (2019) e Denny Hamlin (2021) sono, invece, coloro che hanno vinto almeno una volta questa specifica manifestazione e che sono ancora presenti nella bagarre per il trono della Cup Series.

Foto. LaPresse