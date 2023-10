Napoli-Real Madrid Madrid Champions League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non puÃ² giocare questa sera

Il Diego Armando Maradona è pronto ad ospitare il big match del girone C di Champions League. Il Napoli di Rudi Garcia ospita il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti che torna in Campania dopo un’esperienza in azzurro altalenante. Entrambe le squadre dovranno però fare a meno di alcuni elementi, non potendo così ricorrere alla formazione tipo.

Partendo in casa azzurra, Garcia continua a dover fare a meno di due dei suoi quattro centrali. Sia Amir Rrahmani che Juan Jesus non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni muscolari e non saranno della partita, per il kosovaro si farà un tentativo per il match contro la Fiorentina. Per Gollini invece lavori personalizzato in palestra.

Tra i blancos, Ancelotti ha invece recuperato Vinicius Junior, tornato titolare contro il Girona. Fuori dai convocati David Alaba, ancora per la via del recupero dopo l’infortunio patito contro il Las Palmas; l’austriaco si va ad aggiungere agli infortunati di lungo corso Thibaut Courtouis ed Arda Guler.

Essendo solo la seconda partita di Champions League e non avendo avuto espulsioni durante le rispettive partite, non ci sono né squalificati né diffidati nelle fila di Napoli e Real Madrid.

