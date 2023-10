Musetti-Hsu, ATP Shanghai 2023: orario, programma, tv, streaming

Ci sarà un avversario non noto ai più per Lorenzo Musetti all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai. Il toscano, infatti, se la vedrà con Yu Hsiou Hsu, rappresentante di Taipei (nome sportivo di Taiwan) e vincitore ieri a sorpresa sull’australiano Max Purcell nel primo turno.

Hsu è un classe ’99 che, come miglior classifica, ha il numero 180 ATP; ha vinto un solo Challenger in carriera, a Sydney nell’ottobre di un anno fa, ma a livello ITF si è spesso fatto valere, e ancor più in doppio, specialità nella quale ha vinto ai Giochi Asiatici. E nella quale era molto promettente a livello junior con tre Slam di categoria vinti. Finora, però, non si è confermato al piano superiore. Un confronto, in sostanza, che vede Musetti favorito, ma con la necessità di tenere alta l’asticella dell’attenzione.

Il match tra Lorenzo Musetti e Yu Hsiou Hsu si giocherà nella mattina di domani come secondo match sul Grandstand 2 dopo Hanfmann-Eubanks. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO MUSETTI-HSU, ATP SHANGHAI 2023

Venerdì 6 ottobre

Ore 6:30 Hanfmann (GER)-Eubanks (USA) [24]

A seguire Musetti (ITA) [17]-Hsu (TPE) [Q]

PROGRAMMA MUSETTI-HSU, ATP SHANGHAI 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it