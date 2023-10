ATP Shanghai 2023, Stefano Napolitano esce di scena al primo turno: Zhukayev vittorioso in due set

È terminata al primo turno l’avventura di Stefano Napolitano (n.252 del ranking) nel Masters1000 di Shanghai (Cina). Sul cemento outdoor asiatico, il qualificato azzurro è stato sconfitto dall’altro qualificato kazako Beibit Zhukayev con il punteggio di 7-5 7-5, non essendo sufficientemente lucido nei finali delle due frazioni e dovendo salutare il main draw.

Un ingresso nello stesso tempo molto curioso quello di Napolitano, frutto della squalifica nell’ultimo turno delle “quali” dell’australiano Marc Polmans (n.140 ATP). Una pallata al giudice di sedia, dopo aver mancato il match-point, era costata molto caro a quest’ultimo e il tennista italiano aveva così avuto accesso al tabellone principale.

Nel primo set si comprende immediatamente come i turni al servizio del tennista nostrano siano decisamente complicati. La palla di Napolitano viaggia poco e per Zhukayev comandare lo scambio non è un grande problema. Bravo il nostro portacolori a cancellare tre palle break nel secondo game, due nel quarto e una nel sesto. Con le unghie e con i denti, Stefano si dà una chance, ma nel rush finale il kazako è efficace in risposta, concretizzando il break e aggiudicandosi la frazione sul 7-5.

Nel secondo set Napolitano eleva il proprio livello, costruendosi tre occasioni per andare avanti di un break. Non è pragmatico il giocatore nostrano e con l’andare avanti dei quindici l’efficienza in risposta e al servizio viene meno. Zhukayev, infatti, va a match-point nel decimo game, ma l’italiano si salva ai vantaggi. Nulla può però nel dodicesimo, quando sotto 0-40 deve capitolare alla terza palla match.

Leggendo le statistiche, i nove ace di Napolitano sono stati fondamentali per consentire all’azzurro di giocarsi il tutto per tutto nei finali delle frazioni, ma la risposta non ha assecondato il nostro portacolori, considerati il 18% dei punti vinti rispetto alla prima e il 35% rispetto alla seconda in battuta del kazako.

Foto: : LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it