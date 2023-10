MotoGP su TV8, GP Thailandia 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La MotoGP è pronta a vivere il clou del Gran Premio di Thailandia, sedicesimo dei venti atti che compongono il Motomondiale 2023. Ovviamente la classe regina sarà preceduta dalle categorie formative; Moto2 e Moto3 faranno come d’abitudine da antipasti in vista della portata principale.

La pista di Buriram è il più classico dei “Tilkodromi”, avendo due settori ben distinti. Quello iniziale composto solo da lunghi rettilinei e violente frenate. La seconda parte del giro è viceversa molto guidata e sfocia in un tornantino dove, in caso di arrivo in volata, è possibile tentare un sorpasso in extremis poco prima del traguardo.

Nel 2022 la pioggia fu protagonista, generando una gara stranissima in condizioni molto particolari. Vinse Miguel Oliveira (Ktm), davanti alle Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia. Con il senno di poi, quello thailandese fu l’appuntamento che permise a Pecco di portare definitivamente il Mondiale dalla sua parte, poiché il rivale per il titolo Fabio Quartararo naufragò nelle retrovie. Cosa accadrà nel 2023? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP di Thailandia in TV.

GP THAILANDIA 2023 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio di Thailandia. Anche il canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) seguirà la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, le gare di ogni categoria. Non è prevista alcuna copertura gratuita in chiaro del warm-up di Buriram.

STREAMING – L’evento thailandese potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Thailandia, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESTO DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 9.15, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 10.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 12.00, MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

DOMENICA 29 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.40, MotoGP, Warm Up

Ore 6.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 7.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 9.00, MotoGP, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Le gare delle tre classi saranno riproposte in replica su Sky Sport MotoGP (208) ai seguenti orari della giornata di domenica 29 ottobre.

MotoGP: ore 17.00, 19.00, 23.00

Moto2: ore 21.00

Moto3: ore 15.00

Le repliche saranno peraltro trasmesse a ripetizione a partire dalla notte di lunedì 30 ottobre.

Foto: Valerio Origo