MotoGP, Quartararo svetta nel warm-up di Buriram davanti a un ottimo Bagnaia. 9° Martin

La domenica di Buriram si è aperta con il warm-up mattutino della MotoGP in vista del Gran Premio di Thailandia 2023, valido come quartultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Sul Chang International Circuit è stato Fabio Quartararo a stampare il miglior tempo negli ultimi 10 minuti a disposizione per preparare la gara lunga prevista tra poche ore.

Il francese della Yamaha ha fermato il cronometro in 1’30″257, mettendo in evidenza un gran ritmo a pista libera e con gomme più dure rispetto alla Sprint. Warm-up molto incoraggiante in casa Ducati Factory per Francesco Bagnaia, molto competitivo sin dai primi giri del turno e secondo alla fine con un gap di soli 2 millesimi dal best time del Diablo.

Pecco sembra aver trovato un ottimo feeling con la gomma hard al posteriore in vista del GP, in cui dovrà rimontare dalla sesta posizione in griglia per mettere nel mirino almeno la zona podio. Yamaha sugli scudi in questo warm-up asciutto a Buriram anche con Franco Morbidelli, terzo a 133 millesimi dal compagno di squadra, mentre Pol Espargarò si è issato al quarto posto con la GasGas a 144 millesimi.

Distacchi minimi in generale per i primi 13 della graduatoria, racchiusi in meno di quattro decimi. Da segnalare in chiave iridata il sesto tempo di Marco Bezzecchi con la Ducati del Team Mooney VR46 a 0.246 dalla vetta ed il nono di Jorge Martin con la Ducati Pramac a poco più di tre decimi dal miglior crono assoluto della sessione senza brillare particolarmente.

CLASSIFICA WARM-UP GP THAILANDIA MOTOGP 2023

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.257 6 7 328.2

2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.259 5 7 0.002 0.002 331.2

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.390 6 7 0.133 0.131 329.2

4 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’30.401 6 7 0.144 0.011 334.3

5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.498 5 7 0.241 0.097 330.2

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.503 5 7 0.246 0.005 332.3

7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.503 6 7 0.246 335.4

8 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.521 5 7 0.264 0.018 334.3

9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.564 5 7 0.307 0.043 334.3

10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.566 6 7 0.309 0.002 331.2

11 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.605 6 7 0.348 0.039 330.2

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.630 5 7 0.373 0.025 328.2

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.649 7 7 0.392 0.019 330.2

14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.741 6 7 0.484 0.092 331.2

15 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.810 7 7 0.553 0.069 329.2

16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.811 5 7 0.554 0.001 329.2

17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’30.852 5 6 0.595 0.041 328.2

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.896 4 7 0.639 0.044 329.2

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’30.914 6 7 0.657 0.018 327.2

20 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’30.935 6 7 0.678 0.021 329.2

21 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.245 5 7 0.988 0.310 334.3

Credit: Valerio Origo