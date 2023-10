LIVE Moto3, GP Thailandia 2023 in DIRETTA: sfida rovente tra Masià e Sasaki per il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia 2023, appuntamento numero diciassette del Mondiale 2023 di Moto3. Sarà come sempre una sfida ad alto contenuto spettacolare quella che si consumerà sul circuito di Buriram, complice la sfida avvincente tra il leader della classifica piloti Juame Masià e Ayumi Sasaki, al momento secondo con soli quattro punti di svantaggio

Il nipponico dell’Husqvarna in questa occasione partirà dalla prima fila dopo aver strappato la terza posizione in occasione delle qualifiche, cedendo il passo soltanto al sempre in forma Deniz Oncu (Red Bull KTM, all’ottava pole della carriera) e Diogo Moreira (MT Helmets). Lo spagnolo dovrà invece cominciare la sua gara dalla settima piazza, con l’ambizione di salire rapidamente la china e prendere il gruppo di testa.

Tra gli altri fari puntati su seconda fila, occupata da Yamanaka (Gasgas), Veiker (Husqvarna) e Furusato (Honda). Matteo Bertelle (Honda) partirà invece dal quinto schieramento a seguito del tredicesimo tempo della qualifica, realizzando il miglior piazzamento del lotto italiano.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara del GP di Thailandia 2023, rettilineo dopo rettilineo, sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto3. Si comincia alle ore 06:00 di domenica 29 ottobre 2023. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo